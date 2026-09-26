Capitolul din Programul de guvernare se numeşte "Reforma şi controlul democratic al serviciilor de informaţii" şi susţine "servicii pentru democraţie, nu deasupra ei: puternice în misiunea lor, absente din presă, politică şi culte, cu şefi care pleacă după opt ani, cu rezervişti care nu se transformă în influenţă civilă şi cu un Parlament care controlează cu adevărat".

Astfel, este menţionată în program interzicerea prin lege a activităţilor acoperite în presă, politică şi culte, anume recrutarea de ofiţeri acoperiţi sau colaboratori dintre jurnalişti, membrii partidelor politice şi clerici constituie infracţiune, nu abatere disciplinară.

Guvernul propus cere mandate limitate pentru conducerea serviciilor: directorii şi adjuncţii pot exercita cel mult două mandate, fără a depăşi opt ani în total, pentru a preveni reţelele de fidelitate personală şi feudele instituţionale care supravieţuiesc oricărui guvern.

De asemenea, sunt susţinute restricţii după încetarea activităţii, anume timp de zece ani de la ieşirea din sistem ofiţerii rezervişti nu pot ocupa funcţii în presă, în justiţie şi în conducerea instituţiilor publice, timp de cinci ani nu pot candida şi nu pot ocupa funcţii politice, iar timp de zece ani depun declaraţii de avere anuale, publice.

Programul de guvernare susţine întărirea controlului civil asupra serviciilor de informaţii. Astfel, comisiile parlamentare de control primesc acces real la bugete şi operaţiuni, activitatea lor devine transparentă, evaluarea anuală a serviciilor se face de experţi independenţi, iar rapoartele anuale ale serviciilor se dezbat efectiv în Parlament.