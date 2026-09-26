Eliminarea pensionării anticipate în sistemele cu pensionări prea rapide, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, adoptarea unor criterii unitare de evaluare pentru beneficiarii de ajutor de handicap, precum şi revizuirea Legii dialogului social şi a contractelor colective de muncă care prevăd drepturi exagerate, sunt câteva dintre prevederile din Programul de Guvernare pe care premierul desemnat, Siegfried Mureşan, l-a trimis sâmbătă la Parlament, scrie Agerpres.

Măsurile din programul de guvernare

Printre alte măsuri cuprinse în document se numără: stimularea mobilităţii forţei de muncă, care leagă zonele cu şomaj de cele cu deficit de personal; reformarea ajutoarelor sociale prin retragerea graduală la angajare şi condiţionarea beneficiilor pentru persoanele apte de muncă de participarea la muncă sau formare; flexibilizarea muncii cu timp parţial şi a muncii sezoniere, cu contribuţii proporţionale cu venitul efectiv; combaterea muncii la negru prin controale bazate pe analiza de risc.

Programul prevede continuarea subvenţia NEET, program european finanţat până în 2029, prin care angajatorii primesc 2.250 lei/lună timp de 12 luni pentru fiecare tânăr încadrat, cu vârsta între 16 şi 30 de ani, înregistrat ca şomer la ANOFM, cu obligaţia de a menţine raportul de muncă cel puţin 18 luni.

De asemenea, se angajează să extindă subvenţia la angajare pentru absolvenţii de studii tehnice încadraţi ca juniori în industria IT în primele 12 luni, cu ţinta de 5.000 de juniori integraţi anual până în 2030.

Programul de guvernare mai prevede extinderea învăţământului dual şi a uceniciei, cu facilităţi pentru firmele care formează şi angajează, precum şi finanţarea programelor de formare profesională pentru companii în funcţie de rezultatul efectiv: angajare şi menţinere în muncă.

Persoanele îndreptăţite la indemnizaţia pentru creşterea copilului care aleg să revină la locul de muncă după primele 6 luni de la naşterea copilului vor putea beneficia în continuare de indemnizaţia pentru creşterea copilului, concomitent cu veniturile salariale. Măsura urmăreşte să încurajeze întoarcerea părinţilor pe piaţa muncii fără ca această decizie să conducă la pierderea beneficiilor acordate pentru creşterea copilului.

Pe de altă parte, se are în vedere eliminarea, de la 1 ianuarie 2027, a supraimpozitării contractelor de muncă cu timp parţial pentru părinţii cu mai mulţi copii şi pentru personalul din sănătate şi educaţie.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.

"Am depus în această dimineaţă la Senat şi apoi la Camera Deputaţilor (...) programul de guvernare şi lista completă a miniştrilor în doar cinci zile am am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern - Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România - am reuşit să depunem un program extrem de concret detaliat amplu cu 372 de măsuri concrete pe care Guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare", a anunţat Mureşan, la o conferinţă de presă.

Componența Guvernului Mureșan

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) - ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) - ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tanczos Barna (UDMR) - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) - ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanţelor

Oana Țoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) - ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) - ministru al Energiei

Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) - ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) - ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).

Mureşan a spus că programul de guvernare porneşte de la viziunea pe care cele trei partide reformatoare - PNL, USR şi UDMR, o au pentru România.

El a spus că va fi redus numărul de parlamentari, conform rezultatelor ultimului recensământ, va fi limitat numărul de secretari de stat la fiecare minister, va fi interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, vor fi reformate şi modernizate companiile de stat, ANAF şi va fi creat un ghişeu unic pentru cetăţean pentru toate serviciile ce ţin de evidenţa populaţiei, paşapoarte, permise, înmatriculări.

El a anunţat că nu va creşte TVA şi, de îndată ce se va putea, va fi o revenire a acestei taxe la 19%.

Potrivit lui Mureşan, Guvernul îşi mai propune axarea pe absorbţia tuturor fondurilor europene, accelerarea construcţiei autostrăzilor, iar în justiţie să pună capăt delegărilor şi promovărilor discreţionare şi să se garanteze completuri stabile şi o repartizare aleatorie a dosarelor.