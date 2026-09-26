Documentul include, totodată, reorganizarea administraţiei fiscale şi trecerea la controale bazate pe analiza de risc, scrie Agerpres.

"Marii contribuabili şi operaţiunile complexe: echipe specializate pentru preţuri de transfer, tranzacţii intra-grup şi transfrontaliere, controale orientate spre indicatorii de diminuare artificială a bazei impozabile, acorduri de preţ în avans eficientizate şi expertiză pentru modelele de afaceri digitale; reunificarea ANAF şi a Autorităţii Vamale într-un singur organ fiscal şi de control; dezvoltarea programelor de pregătire şi specializare a personalului în domenii fiscale complexe, precum preţurile de transfer, tranzacţiile intra-grup şi transfrontaliere, diminuarea artificială a bazei impozabile, acordurile de preţ în avans şi noile modele de afaceri digitale", se arată în programul citat.

Bonusuri și penalități pentru șefii ANAF

Totodată, se are în vedere introducerea de indicatori de performanţă şi a unui sistem de remunerare de tip bonus-malus, până la 31 decembrie 2026, pentru conducerea ANAF şi structurile operative. "Mecanismul bonus-malus, aplicabil din 2027, conform angajamentelor din PNRR, va implica faptul că bonusurile se vor încasa doar în contextul depăşirii planului de încasări, iar penalităţile se vor aplica în raport cu indicatorii de performanţă aprobaţi specifici fiecărei structuri", se arată în document.

Programul prevede coordonarea unitară a controlului, colectării şi trezoreriei între nivelurile central şi teritorial ale ANAF, consolidarea funcţiilor-suport şi ocuparea prin concurs a conducerilor teritoriale, fără interimate prelungite.

De asemenea, până la 30 iunie 2027 ar urma să fie operaţională o platformă integrată care să coreleze datele din e-Factura, SAF-T, casele de marcat şi declaraţiile fiscale. Controalele operative şi inopinate ar urma să fie declanşate pe baza profilului de risc al contribuabililor, după verificări documentare la distanţă.

Programul prevede concentrarea resurselor asupra evaziunii cu impact bugetar mare, în special fraudele de TVA şi rambursările cu indicatori de risc, subdeclararea sectorială şi transferul artificial al profitului.

Totodată, este prevăzută reducerea semnificativă a decalajului de TVA până în 2030, prin orientarea resurselor de control către marea evaziune şi nu către contribuabilii corecţi.

Mai puține raportări pentru contribuabili

În relaţia cu contribuabilii, programul prevede reducerea raportărilor repetitive şi reutilizarea datelor deja disponibile la ANAF, precum şi introducerea unor mecanisme de notificare şi corectare voluntară a abaterilor formale.

Spaţiul Privat Virtual ar urma să devină punctul unic de interacţiune cu administraţia fiscală, cu o situaţie fiscală consolidată pentru fiecare contribuabil, notificări automate privind neconcordanţele şi canale digitale de comunicare.

De asemenea, sunt prevăzute declaraţii precompletate şi validate automat, reducerea câmpurilor şi eliminarea graduală a raportărilor redundante, inclusiv în materie de TVA. Informaţiile transmise deja prin e-Factura, SAF-T sau casele de marcat nu ar urma să mai fie solicitate a doua oară, susţine sursa citată.

Pentru IMM-uri sunt prevăzute reducerea obligaţiilor repetitive prin reutilizarea datelor deţinute de ANAF, notificarea şi remedierea voluntară a abaterilor formale fără prejudiciu şi fără indicii de fraudă, precum şi ghiduri digitale interactive şi informare dedicată firmelor nou-înfiinţate.

Programul prevede şi dezvoltarea unor mecanisme pentru identificarea timpurie a contribuabililor care încep să acumuleze dificultăţi financiare sau obligaţii fiscale restante, astfel încât măsurile de recuperare sau remediere să poată fi iniţiate înainte de acumularea unor arierate semnificative.

Totodată, programul prevede înlocuirea aplicaţiilor şi bazelor de date vechi cu sisteme moderne şi interoperabile, precum şi schimbul automat de informaţii între instituţiile statului.

Măsurile sunt incluse în capitolul "Consolidarea veniturilor şi combaterea evaziunii" din Programul de guvernare.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor propuşi.

"Am depus în această dimineaţă la Senat şi apoi la Camera Deputaţilor (...) programul de guvernare şi lista completă a miniştrilor în doar cinci zile am am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern - Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România - am reuşit să depunem un program extrem de concret detaliat amplu cu 372 de măsuri concrete pe care Guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare", a anunţat Mureşan, la o conferinţă de presă.

Componența Guvernului Mureșan

Echipa cu care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

Mircea Abrudean (PNL) - ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

Radu Miruţă (USR) - ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

Tanczos Barna (UDMR) - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

Andrea Chiş (independentă) - ministru al Justiţiei

Alexandru Nazare (PNL) - ministru al Finanţelor

Oana Țoiu (USR) - ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) - ministru al Sănătăţii

Cătălin Drulă (USR) - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Raluca Turcan (PNL) - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

Dragoş Pîslaru (PNL) - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Diana Buzoianu (USR) - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) - ministru al Energiei

Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) - ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) - ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).