Președintele francez Emmanuel Macron anunța joi seara că va trimite „militari, radare și sisteme de apărare” pentru a „proteja” instalația Yanbu - principalul terminal saudit de export de petrol brut la Marea Roșie, atacat de către rebelii huthi din Yemen, cu scopul de a determina o scădere a prețului carburanților, potrivit News.ro.

Întrebat despre riscul ca Franța să fie considerată cobeligerantă de către huthi, Jean-Noël Barrot a răspuns că „absolut deloc (...). Este strict defensiv”.

„Punem la dispoziție mijloace defensive (...). De la începutul Războiului din Iran, noi am desfășurat mijloace militare pentru a ne proteja aliații, partenerii. Am fost considerați vreun moment cobeligeranți? Niciodată”, a subliniat el.

Amploarea desfășurării franceze va depinde de evoluția situației

Șeful diplomației franceze evoca astfel operațiuni de poliție aeriană în Emiratele Arabe Unite (EAU) împotriva dronelor iraniene.

Amploarea desfășurării franceze va depinde de „nevoia așa cum va fi exprimată ea de către partenerul (saudit), de propriile noastre capacități și de evoluția situației”, a anunțat el.

Ministrul a rămas vag în privința posibilității unei dezbateri în Parlament, cerută de mai mulți lideri politici, cu privire la angajarea forțelor franceze în plin Război în Yemen, între regatul saudit și rebelii proiranieni.

„Exclus să devenim beligeranți”, avertizează Mélenchon

„Vom avea mii de ocazii să dezbatem aceste probleme”, a declarat Jean-Noël Barrot.

El a subliniat că un vot în baza Articolului 35 al Constituției franceze - cerut de către candidatul stângii radicale în alegerile prezidențiale Jean-Luc Mélenchon - „este prescris (...) doar după patru luni”.

Jean-Luc Mélenchon a avertizat că trimiterea „de trupe în Arabia Saudită înseamnă instalarea într-un teatru de război. Dacă baza este lovită, ce vom face? Este exclus să devenim beligeranți”.

O reluare recentă a Războiului Civil din Yemen și o ofensivă-fulger a huthi către litoralul de la Marea Roșie - pe care-l controlează în întregime - afectează puternic Arabia Saudită, primul exportator mondial de petrol brut, în urma unei scăderi a traficului în Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Europa și Asia la Marea Roșie prin Canalul Suez, a devenit și mai importantă pentru Arabia Saudită după ce Iranul a perturbat traficul în Strâmtoarea Ormuz, de cealaltă parte a Peninsulei Arabice.