Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR

Camera Deputaților a adoptat, marți, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private.

Principala reglementare este aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul eșalonat pe opt ani.

Au fost înregistrate 199 de voturi ”pentru”, 87 ”împotrivă” și

12 de ”abțineri”.

”Stimați colegi, dezbaterile adevărate au fost acum o lună, când am votat legea. Nu vorbim aici despre faptul că ia cineva banii sau nu-i ia. Toată lumea a contribuit la un fond de pensii și pensie trebuie să fie. Iar pensia știm cu toții că vine lunar, nu vine toată odată. Mai mult decât atât, puteți opta pentru o pensie viageră, iar dacă la finalul vieții - lungă vă doresc să fie - mai rămâne ceva, moștenitorii vor putea să primească restul, conform legii. Despre decizia Curții, nu vorbește despre discriminare sau nediscriminare între bolnavi, ci vorbește despre nediscriminare în ansamblul legii și a corpului cetățenesc. Cetățenii sunt și cei bolnavi și cei sănătoși. Prin urmare, o lege trebuie să fie nediscriminatorie pentru toți. Aici este adevărul din motivarea Curții, și nu putem să punem o categorie, chiar în nevoie, mai presus de ceilalți cetățeni ai țării noastre. Prin urmare, vă recomandăm să votați această formă a legii, și după ce trece evaluarea OECD, cu siguranță inițiativa parlamentară va stărui îndelung și asupra acestei legi, modificând-o în fel și chip, după cum doriți”, a declarat deputatul PSD Adrian Solomon.

În octombrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul în calitate de for legislativ decizional, dar a fost atacat la Curtea Constituțională.

CCR a stabilit că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare.

Camera Deputaților - care este for decizional - a eliminat acum, în acord cu decizia CCR, excepția referitoare la bolnavii cu afecțiuni oncologice, iar aceștia nu mai pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

