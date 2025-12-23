Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR

23-12-2025 | 12:29
Adrian Solomon
Camera Deputaților a adoptat, marți, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private.

autor
Cristian Matei

Principala reglementare este aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul eșalonat pe opt ani.

Au fost înregistrate 199 de voturi ”pentru”, 87 ”împotrivă” și 
12 de ”abțineri”.

Stimați colegi, dezbaterile adevărate au fost acum o lună, când am votat legea. Nu vorbim aici despre faptul că ia cineva banii sau nu-i ia. Toată lumea a contribuit la un fond de pensii și pensie trebuie să fie. Iar pensia știm cu toții că vine lunar, nu vine toată odată. Mai mult decât atât, puteți opta pentru o pensie viageră, iar dacă la finalul vieții - lungă vă doresc să fie - mai rămâne ceva, moștenitorii vor putea să primească restul, conform legii. Despre decizia Curții, nu vorbește despre discriminare sau nediscriminare între bolnavi, ci vorbește despre nediscriminare în ansamblul legii și a corpului cetățenesc. Cetățenii sunt și cei bolnavi și cei sănătoși. Prin urmare, o lege trebuie să fie nediscriminatorie pentru toți. Aici este adevărul din motivarea Curții, și nu putem să punem o categorie, chiar în nevoie, mai presus de ceilalți cetățeni ai țării noastre. Prin urmare, vă recomandăm să votați această formă a legii, și după ce trece evaluarea OECD, cu siguranță inițiativa parlamentară va stărui îndelung și asupra acestei legi, modificând-o în fel și chip, după cum doriți”, a declarat deputatul PSD Adrian Solomon.

În octombrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul în calitate de for legislativ decizional, dar a fost atacat la Curtea Constituțională.

sedinta de guvern
Reacția Guvernului după ce legea pensiilor private a picat la CCR. Cine e vinovat de „singura prevedere neconstituțională”

CCR a stabilit că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare.

Camera Deputaților - care este for decizional - a eliminat acum, în acord cu decizia CCR, excepția referitoare la bolnavii cu afecțiuni oncologice, iar aceștia nu mai pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Sursa: Pro TV

Etichete: camera deputatilor, Parlament, legea pensiilor,

Dată publicare: 23-12-2025 12:29

