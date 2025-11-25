Reacția Guvernului după ce legea pensiilor private a picat la CCR. Cine e vinovat de „singura prevedere neconstituțională”

25-11-2025 | 17:51
sedinta de guvern
sedinta de guvern

Guvernul a reacționat după ce legea pensiilor din Pilonul II a picat la CCR. Executivul a ținut să sublinieze că „singura prevedere neconstituțională” a fost adăugată în Senat.

Adrian Popovici ,  Laura Culiță

Guvernul, prin purtătoarea sa de cuvânt, a transmis faptul că Curtea Constituțională a validat proiectul de reformă a pensiilor private în forma pe care a propus-o. În ceea ce privește faptul că CCR a decis să respingă proiectul, Executivul subliniază că acest lucru s-ar datora doar amendamentului adăugat în Comisia de buget-finanțe din Senat.

„Curtea Constituțională a constatat că stabilirea, ca regulă, a plății către membrul unui fond de plată a pensiilor private/facultative a unui procent de maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare, nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate privată asupra sumelor reprezentând contribuția la fondul de pensii, nu instituie o discriminare între cei care au beneficiat deja de plata integrală a întregului activ personal acumulat în fondul de pensii și cei care urmează să se supună regulii plății fracționate și nici nu este de natură să încalce principiul neretroactivității legii”, a transmis Guvernul.

Executivul arată că judecătorii CCR au arătat că art.55 alin.(2) din lege, care exceptează de la această regulă persoanele care suferă de afecțiuni oncologice, cu privire la care se prevede că pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică, încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii.

Legea pensiilor din Pilonul II, respins de CCR

Curtea Constituțională a României a admis, marți, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Alexandru Nazare
Nazare: „Este suficient timp ca pachetul de majorări de taxe să fie promulgat în 2025. Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”

Judecătorii Instanței supreme au sesizat CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II și III.

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul va fi eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare.

Judecătorii de la Instanța supremă, convocați în cadrul Secțiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la mai multe aspecte de neconstituționalitate.

Potrivit magistraților, cetățenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă și predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie și este în interesul societății ca legea să fie examinată de Curtea Constituțională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecții, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă.

Magistrații susțin că din examinarea prevederilor acestei legi se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate și nici principiile legalității și proporționalității în reglementarea infracțiunilor și contravențiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

Etichete: CCR, guvern, pilonul II,

