Legea pensiilor private ajunge la CCR. ONG-urile cer Curții să oprească „colectivizarea contribuțiilor”

Noua lege a pensiilor private este contestat de unele ONG-uri care susțin că proiectul duce la „colectivizarea pensiilor private ale românilor”. Declic a anunțat că depune un Amicus Curiae la CCR pentru a respinge forma actuală a legii.

Reprezentanții Declic au anunțat că depun la Curtea Constituțională un memoriu juridic prin care argumentează de ce CCR trebuie să declare neconstituțională legea care le limitează pensionarilor dreptul de a decide ce fac cu banii acumulați în pensiile private.

„Membrii Declic vor face o coadă în fața Curții Constituționale și vor depune, pe rând, Amicus Curiae la registratura CCR. Acțiunea are loc chiar cu câteva zile înainte ca judecătorii să decidă dacă e constituțională legea care prevede că românii pot retrage doar 30% din contribuțiile proprii, restul sumelor fiind plătite eșalonat, în tranșe lunare plafonate la 1.281 de lei. Comunitatea Declic atrage atenția că această lege încalcă dreptul de proprietate garantat de Constituție și transformă cetățenii în simpli beneficiari ai unui sistem controlat de Guvern și de industria financiară”, transmite Declic.

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a lansat, împreună cu Comunitatea Declic, o petiție pentru „oprirea colectivizării pensiilor private ale românilor”, a transmis președintele organizației, Alin Iacob

Acesta a subliniat că Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat joi Curtea Constituțională în legătură cu prevederile proiectului de lege.

„Remarcabil, tot astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu prevederile proiectului de lege, considerând că acesta încalcă mai multe articole ale Constituției României, considerând că acesta încalcă mai multe articole ale Constituției României”, a subliniat președintele AURSF.

El a reamintit că organizația a atras atenția, încă din luna iunie, când proiectul de lege a fost pus pentru prima dată în dezbatere publică, că acesta încalcă drepturile participanților și avantajează industria financiară.

„După zeci de ani de contribuții la pensii private, pensionarii vor primi înapoi firimituri, nu siguranță financiară. Guvernul și administratorii fondurilor de plată vor decide cât, când și cum vor da banii, de parcă ar fi ai lor, nu ai pensionarilor. Această lege ne va transforma din contributori responsabili în beneficiari dependenți de deciziile altora și ne va face bătrânețile mai grele, nu mai sigure.

Legea a fost trecută în grabă, sub pretextul aderării României la OCDE, fără a ține cont de propunerile făcute de cei care reprezintă interesele noastre. În realitate, OCDE recomandă un cadru mai clar pentru plata pensiilor private, nu o lege care să confiște dreptul cetățenilor de a decide asupra propriilor bani. În plus, 17 state din OCDE permit, în diferite forme, și retragerea 100% a banilor, nu doar a 30%”, se arată în petiția ONG-ului.

Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

Memoriul depus de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) la Curtea Constituțională susține că noua lege privind plata pensiilor private este conformă cu principiile constituționale și cu arhitectura inițială a sistemului de pensii private. Asociația argumentează că dreptul de proprietate al participanților asupra activelor din fondurile de pensii este un drept reglementat, nu unul absolut, iar scopul exclusiv al acestor sume este obținerea unei pensii private, nu posibilitatea de a dispune liber de bani printr-o plată unică.

APAPR mai arată că legea nu schimbă regulile „în timpul jocului”, ci reprezintă o evoluție firească a sistemului, prevăzută chiar de legislația-cadru. Încă de la înființarea sistemului de pensii private, regulile au impus plata sumelor acumulate în tranșe, pe o perioadă cât mai lungă, pentru a suplimenta pensia de stat. În acest sens, plata integrală sau eșalonată pe o durată de cel mult cinci ani a fost, de la început, o soluție provizorie, aplicabilă doar până la apariția unei legi speciale.

Legea pensiilor private, trimisă la CCR

Judecătorii Instanței supreme au decis recent să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care au fost aduse modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Proiectul a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, principala reglementare fiind aceea că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul eșalonat pe opt ani și, prin excepție, bolnavii cu afecțiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere.

Pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizații sociale lunare.

Judecătorii de la Instanța supremă, convocați în cadrul Secțiilor Unite, au decis joi, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la mai multe aspecte de neconstituționalitate din această lege.

În opinia magistraților, cetățenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă și predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie și este în interesul societății ca legea să fie examinată de Curtea Constituțională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecții, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă asupra oamenilor.

Magistrații spun că, din examinarea prevederilor acestei legi, se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate și nici principiile legalității și proporționalității în reglementarea infracțiunilor și contravențiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

