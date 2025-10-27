Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Stiri actuale
27-10-2025 | 18:40
CCR, judecatori
Inquam Photos / Octav Ganea

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

autor
Adrian Popovici

Actul normativ, adoptat recent de Parlament și atacat de Înalta Curte de Casație și Justiție, prevede că românii vor putea retrage, la pensionare, cel mult 30% din suma acumulată în fondurile private, iar restul banilor vor fi plătiți lunar, pe o perioadă de maximum 8 ani sau, alternativ, pe durata vieții.

Prin documentul transmis Curții, APAPR subliniază că nu este parte în proces, însă consideră necesar să ofere informații și expertiză relevante și că are are rolul de a contribui la „soluționarea corectă a cauzei”, oferind perspective suplimentare privind impactul legislativ și financiar al noilor prevederi.

Memoriul depus de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) la Curtea Constituțională susține că noua lege privind plata pensiilor private este conformă cu principiile constituționale și cu arhitectura inițială a sistemului de pensii private. Asociația argumentează că dreptul de proprietate al participanților asupra activelor din fondurile de pensii este un drept reglementat, nu unul absolut, iar scopul exclusiv al acestor sume este obținerea unei pensii private, nu posibilitatea de a dispune liber de bani printr-o plată unică.

APAPR mai arată că legea nu schimbă regulile „în timpul jocului”, ci reprezintă o evoluție firească a sistemului, prevăzută chiar de legislația-cadru. Încă de la înființarea sistemului de pensii private, regulile au impus plata sumelor acumulate în tranșe, pe o perioadă cât mai lungă, pentru a suplimenta pensia de stat. În acest sens, plata integrală sau eșalonată pe o durată de cel mult cinci ani a fost, de la început, o soluție provizorie, aplicabilă doar până la apariția unei legi speciale.

Citește și
Oameni pe strada
Cât timp vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată în Pilonul 2 cei care ies la pensie

Legea este prezentată ca un act normativ necesar, care urmărește scopuri legitime de interes public — stabilitate socială, protecția veniturilor pe termen lung și sustenabilitate macro-financiară. APAPR susține că actul îndeplinește testul proporționalității și se înscrie în prerogativele constituționale ale statului de a reglementa sistemul de pensii, având un scop de protecție socială pe termen lung.

Totodată, separarea entităților de administrare și de plată a pensiilor este descrisă drept o decizie de politică publică admisibilă, care nu afectează substanța drepturilor patrimoniale ale participanților, fiind în acord cu jurisprudența Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat recent Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private. Instituția argumentează că sumele acumulate în conturile individuale din Pilonul II reprezintă proprietatea privată a participanţilor, în timp ce administratorii fondurilor au doar un drept de gestiune, iar statul exercită o supraveghere publică, fără a dispune de aceste active.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private - (PL-x nr. 320/2025), în raport de prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) - (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 24, art. 44 şi art. 53”, a transmis, joi, ÎCCJ.

Instanţa consideră că Legea privind plata pensiilor private încalcă dreptul la proprietate privată, dar şi principiului legalităţii, al securităţii raporturilor juridice şi al încrederii legitime.

ÎCCJ consideră că participantul la un fond de pensii este proprietarul exclusiv al activului personal din contul său, format ca urmare a contribuţiilor plătite.

Ei susţin că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, orice ingerinţă a statului contra proprietăţii trebuie să fie prevăzută de lege, să urmărească un scop legitim de interes public şi să păstreze un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit.

Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Sursa: StirilePROTV

Etichete: CCR, pilonul II, pensii private,

Dată publicare: 27-10-2025 18:26

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Suma uriașă strânsă până acum de români în fondurile de pensii din Pilonul II. Contribuția medie este 411 lei/persoană
Stiri Economice
Suma uriașă strânsă până acum de români în fondurile de pensii din Pilonul II. Contribuția medie este 411 lei/persoană

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2025, în creştere cu 23% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Cât timp vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată în Pilonul 2 cei care ies la pensie
iBani
Cât timp vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată în Pilonul 2 cei care ies la pensie

Legea privind plata pensiilor private a fost votată în Parlament săptămâna trecută, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. 

AUR atacă la CCR Legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură banii românilor din Pilonul II și III!”
Stiri Politice
AUR atacă la CCR Legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură banii românilor din Pilonul II și III!”

AUR anunţă că sesizează joi Curtea Constituţională în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, considerând că ” prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III!”.

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28