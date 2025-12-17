A trecut de Senat legea pensiilor private. Bolnavii de cancer nu vor incasa integral contribuția, conform CCR

Legea pensiilor private a fost adoptată la Senat, cu o modificare substanțială: bolnavii de cancer nu vor mai avea posibilitatea să retragă integral sumele, așa cum era prevăzut în amendamente.

Senatul a adoptat miercuri legea pensiilor private, fără un amendament declarat neconstituțional de CCR: acesta fusese introdus de senatorii din Comisia de Muncă și ar fi permis ca bolnavii de cancer să fie exceptați de la norma de a încasa o tranșă unică de cel mult 30% din activ.

Proiectul de lege va ajunge la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Judecătorii Instanţei supreme au sesizat CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II şi III.

Decizia CCR

CCR a stabilit că limita de 30% la retragerea banilor din Pilonul II e constituțională, dar discriminarea între bolnavi încalcă prevederile legii fundamentale.

Curtea Constituțională a constatat că stabilirea, ca regulă, a plății către membrul unui fond de plată a pensiilor private/facultative a unui procent de maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare, nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate privată asupra sumelor reprezentând contribuția la fondul de pensii, nu instituie o discriminare între cei care au beneficiat deja de plata integrală a întregului activ personal acumulat în fondul de pensii și cei care urmează să se supună regulii plății fracționate și nici nu este de natură să încalce principiul neretroactivității legii.

În schimb, art.55 alin.(2) din lege, care exceptează de la această regulă persoanele care suferă de afecțiuni oncologice, cu privire la care se prevede că pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică, încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii.

