Kelemen Hunor, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „M-am trezit eu ciuruit. Încărcătorul, descărcat în pianist"

28-10-2025 | 22:01
Kelemen Hunor
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seară, că proiectul privind pensiile magistraților nu poate fi finalizat până la publicarea motivării Curții Constituționale.

Mihai Niculescu

Kelemen a subliniat că dezbaterile publice pe această temă s-au transformat într-un atac nejustificat la adresa sa.

„Acum m-am trezit eu ciuruit (...). Încărcătorul a fost descărcat în pianist. Când eu n-am nicio treabă cu magistrații, de fiecare dată am luat apărarea judecătorilor. Acum 2, 3, 4, 5 ani, când era cu Inspecția Specială, nu știu exact, cei care m-au ciuruit astăzi m-au felicitat atunci. Deci, eu sunt un om principial, nu am nimic nici cu judecătorii, nici cu procurorii", a spus acesta la Antena 1, arată Agerpres.

Obiectivul reformei: echilibru și echitate socială

Liderul UDMR a subliniat faptul că intenția coaliției de guvernare este de a asigura un echilibru și o echitate socială.

„Pur și simplu, ce a dorit Guvernul și această coaliție? Să aducem dreptate, fiindcă societatea este extrem, extrem de nervoasă. E percepția că ei ies la pensie după 25 de ani de muncă, la 48, la 50 de ani, pensia e cum e și atunci noi am spus: haide să dăm 35 de ani activitate în muncă, să spunem că este o tranziție de 10 ani, că nu poți să o faci de la o zi la alta, și să fie, exact așa cum e în Uniunea Europeană, media generală, 70 din net. În Uniunea Europeană nu există mai mult de 70% din venitul net la pensie", a mai spus Kelemen Hunor.

În așteptarea motivării CCR

Acesta a mai concluzionat că legea va putea fi finalizată doar după publicarea motivării Curții Constituționale.

„Încă nu am văzut motivarea Curții Constituționale, trebuie să așteptăm motivarea și, după ce avem motivarea, să vedem ce trebuie corectat. Dacă este doar pe procedură, treaba e relativ simplă, fiindcă atunci reluăm procedura și așteptăm avizul CSM-ului dacă trebuie 30 de zile. Dacă nu e vorba doar de procedură, atunci trebuie văzut fondul. Dar nu avem motivarea Curții. E greu să spui ce trebuie corectat, când nu ai văzut motivarea”, a conchis liderul UDMR.

Declarațiile lui Kelemen Hunor vin în contextul în care decizia CCR de declarare a neconstituționalității reformei pensiilor speciale a generat valuri de reacții politice și publice, iar responsabilitatea pentru eșecul reformei este disputată între diferitele forțe politice din coaliția de guvernare.

Sursa: Agerpres

