Kelemen Hunor: Bolojan face un efort, pentru că era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar

Stiri Politice
03-09-2025 | 07:21
Kelemen Hunor
Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Ilie Bolojan a fost obişnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar că face eforturi în coaliţie şi încearcă să facă compromisuri.

autor
Vlad Dobrea

Întrebat ce şanse sunt să reziste coaliţia de guvernare cel puţin până la finalul acestui an, liderul DMR a precizat că ”şansele sunt bune”.

Întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă premierul Ilie Bolojan face compromisuri pentru a funcţiona coaliţia, după ce s-a spus că şeful Guvernului a ameninţat cu demisia în cazul în care reforma administraţiei nu se realizează cum a propus el, Kelemen Hunor a declarat:

”Face, sigur, face un efort uriaş. Fiecare trebuie să facă un efort uriaş. Face şi el un efort, pentru că totuşi el era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar, după aceea preşedintele Consiliului Judeţean, în Bihor. Dar face, face acest efort. E bine intenţionat”.

Liderul UDMR afirmă, însă, că nu toate măsurile care se iau în prezent sunt reformă.

Citește și
Ionuţ Moşteanu
Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”

”Să nu numim totul reformă, că nu este totul reformă. Sunt anumite măsuri care într-adevăr schimbă sistemul, asta înseamnă reformă, şi sunt alte măsuri care reduc cheltuielile şi cresc veniturile. Când se creşte, nu este o reformă. Acest lucru trebuie spus, sau să creşti impozitul sau acizele la combustibil nu este o reformă. Aici e vorba de a aduce mai mulţi bani la guvern. Ar fi o reformă la ANAF într-adevăr dacă am reuşit să schimbăm sistemul foarte, foarte radical”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Întrebat, de asemenea, dacă va rezista coaliţia până la finalul anului, cel puţin, Kelemen Hunor a răspuns că ”şansele sunt bune”..

”Astăzi eu zic că şansele sunt bune. (...) Dorinţa noastră şi vorbesc în numele colegilor de la UDMR este să meargă această coaliţie. Dacă se poate cât mai aproape de 2028, dar în acest moment nici nu există alternativă. De ce a fost ales Nicuşor Dan? Fiindcă varianta cealaltă era o tragedie, o catastrofă pentru România. De ce am format acest guvern de coaliţie dificilă? De altfel este o coaliţia dificilă, fiindcă pe partea cealaltă era ceva care semăna mai mult cu un haos generalizat decât un stat care functionează în folosul cetăţenului”, a mai pecizat Kelemen Hunor.

Sursa: News.ro

Etichete: presedinte, primar, Kelemen Hunor, ilie bolojan, consiliu judetean,

Dată publicare: 03-09-2025 07:21

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”
Stiri Politice
Ministrul Apărării a spus ce conține ajutorul militar trimis de România în Ucraina. „Vom vedea ce putem declasifica”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus că nu poate dezvălui conţinutul ajutoarelor militare trimise de România în Ucraina, deoarece informaţiile sunt clasificate, dar a zis că va discuta cu premierul şi preşedintele despre o posibilă declasificare.

Bolojan apără procentul de 40% tăiere din numărul maxim de locuri în administrația publică: 25% ar fi fost fake
Stiri Politice
Bolojan apără procentul de 40% tăiere din numărul maxim de locuri în administrația publică: 25% ar fi fost fake

10% din posturile din administrația locală ar trebui tăiate, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Asta înseamnă 13.000 de angajați concediați din primării și consilii județene.

Ilie Bolojan, după al doilea pachet de măsuri fiscale: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit care să fie sub 8%”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, după al doilea pachet de măsuri fiscale: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit care să fie sub 8%”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menţionând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28