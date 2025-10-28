Kelemen Hunor admite tensiunile din coaliție. Crede că amânarea reformelor ar fi o greșeală

Stiri Politice
28-10-2025 | 21:53
Kelemen Hunor
Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, recunoaşte că perioada actuală este una dificilă pentru coaliţia de guvernare, dar consideră că reformele administrative şi economice nu mai pot fi amânate, în ciuda tensiunilor dintre partide.

autor
Sabrina Saghin

Referindu-se la reforma administraţiei, liderul UDMR a declarat, marţi seară, la Antena 1, că propunerea de reducere cu 10% a posturilor ocupate în aparatul de stat este aproape finalizată şi va fi discutată în guvern săptămâna viitoare.

„Noi de două luni şi jumătate stăm pe chestiunea legată de administraţia centrală şi locală, unde propunerea este să reducem cu 10% şi este o ţintă corectă. Şi acest lucru trebuie să-l facem în această toamnă. Trebuia să-l facem mai repede, eu recunosc, dar nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul, eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles! Unii au vrut să taie din posturile ocupate şi vacante, alţii au vrut doar din cheltuielile din anvelopa salarială şi nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi ceea ce a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administraţia centrală, mâine, poimâine va fi pus într-un text de lege şi se va trimite către toţi liderii coaliţiei. Săptămâna viitoare discutăm şi trebuie să intre în prima lectură în şedinţa de guvernare şi Guvernul să vină în faţa Parlamentului asumând răspunderea sau venind cu un proiect de lege", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR avertizează că austeritatea nu este suficientă

Acesta a admis că măsurile de austeritate şi creşterile de taxe nu sunt suficiente pentru a reduce deficitul bugetar şi a avertizat că, fără investiţii şi stimulente economice, România riscă să rămână blocată.

„Nu poţi să rezolvi acest deficit doar din creştere de taxe şi reducere de cheltuieli. Trebuie să impulsionezi creşterea economică, investiţiile, şi acest lucru, dacă nu-l vom face, pierdem acest pariu", a mai spus Kelemen Hunor.

Citește și
nicusor dan kelemen hunor
Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”

Acesta a concluzionat că dacă „cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte".

Sursa: Agerpres

Etichete: coalitie, UDMR, Kelemen Hunor,

Dată publicare: 28-10-2025 21:53

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Kelemen Hunor: Coaliţia PSD-PNL este extrem de stabilă. „Se înţeleg perfect, nu pleacă nimeni de la guvernare”
Stiri Politice
Kelemen Hunor: Coaliţia PSD-PNL este extrem de stabilă. „Se înţeleg perfect, nu pleacă nimeni de la guvernare”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că actuala coaliţie de guvernare este extrem de stabilă, iar PSD şi PNL se înţeleg perfect, astfel că nu există riscul ca social-democraţii să plece din Guvern.

Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”
Stiri Politice
Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se declară mulţumit de preşedintele Nicuşor Dan, despre care spune că este un om onest, interesat de înţelegerea problemelor şi căutarea soluţiilor.

Kelemen Hunor: Bolojan face un efort, pentru că era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar
Stiri Politice
Kelemen Hunor: Bolojan face un efort, pentru că era obişnuit că are majoritate singur, acolo unde era primar

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Ilie Bolojan a fost obişnuit la Oradea să aibă majoritate singur, dar că face eforturi în coaliţie şi încearcă să facă compromisuri.

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

