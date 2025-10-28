Kelemen Hunor admite tensiunile din coaliție. Crede că amânarea reformelor ar fi o greșeală

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, recunoaşte că perioada actuală este una dificilă pentru coaliţia de guvernare, dar consideră că reformele administrative şi economice nu mai pot fi amânate, în ciuda tensiunilor dintre partide.

Referindu-se la reforma administraţiei, liderul UDMR a declarat, marţi seară, la Antena 1, că propunerea de reducere cu 10% a posturilor ocupate în aparatul de stat este aproape finalizată şi va fi discutată în guvern săptămâna viitoare.

„Noi de două luni şi jumătate stăm pe chestiunea legată de administraţia centrală şi locală, unde propunerea este să reducem cu 10% şi este o ţintă corectă. Şi acest lucru trebuie să-l facem în această toamnă. Trebuia să-l facem mai repede, eu recunosc, dar nu s-au înţeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul, eu nu pot să mă ascund după degete şi să spun că de fapt s-au înţeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înţeles! Unii au vrut să taie din posturile ocupate şi vacante, alţii au vrut doar din cheltuielile din anvelopa salarială şi nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi am discutat şi ceea ce a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administraţia centrală, mâine, poimâine va fi pus într-un text de lege şi se va trimite către toţi liderii coaliţiei. Săptămâna viitoare discutăm şi trebuie să intre în prima lectură în şedinţa de guvernare şi Guvernul să vină în faţa Parlamentului asumând răspunderea sau venind cu un proiect de lege", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR avertizează că austeritatea nu este suficientă

Acesta a admis că măsurile de austeritate şi creşterile de taxe nu sunt suficiente pentru a reduce deficitul bugetar şi a avertizat că, fără investiţii şi stimulente economice, România riscă să rămână blocată.

„Nu poţi să rezolvi acest deficit doar din creştere de taxe şi reducere de cheltuieli. Trebuie să impulsionezi creşterea economică, investiţiile, şi acest lucru, dacă nu-l vom face, pierdem acest pariu", a mai spus Kelemen Hunor.

Acesta a concluzionat că dacă „cineva crede că în acest moment e o mare bucurie şi fericire să stai în Executiv sau să fii în coaliţie, greşeşte".

