Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”

28-10-2025 | 17:41
Liderii Coaliției nu au ajuns, marți, la niciun numitor comun în ceea ce privește pensiile speciale ale magistraților. Ba mai mult, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plecat din ședință, dar nu înainte de a pune presiune pe premier.

Alexandru Toader,  Teodora Suciu

În urma ședinței de marți, liderii partidelor din Coaliție nu au căzut de acord asupra pensiilor speciale ale magistraților, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul.

În ultima vreme, subiectul a încins spiritele între președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și premierul Ilie Bolojan.

Astfel, Sorin Grindeanu a părăsit ședința Coaliției de marți, dar nu înainte de a trimite un mesaj ironic la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că „ne bazăm pe bagheta lui magică”, în contextul pensiilor magistraților.

Tot în timpul ședinței de marți, PSD a cerut organizarea unui grup de lucru pe această temă, dar propunerea nu a fost acceptată. În schimb, prim-ministrul vrea să inițieze discuții de la Guvern pentru asumarea unui nou proiect, ceea ce ar duce la depăşirea termenului de 28 noiembrie, dat de Comisia Europeană pentru adoptarea legii. Această întârziere riscă să ducă la pierderea de fonduri europene, avertizează social-democraţii.

Comisarul european pe economie, Valdis Dombrovskis, ar fi transmis că în niciun caz Comisia Europeană nu acceptă o prelungire a termenului pentru jalonul privind pensiile magistraţilor.

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, declara luni, despre proiectul pensiilor magistraţilor, că propunerea social-democraţilor este ca, până vine motivarea din partea CCR, să se constituie un grup de lucru şi să finalizeze un proiect de lege, astfel ca 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată, el precizând că riscăm să pierdem bani europeni, notează News.ro.

„În acest moment, Coaliţia pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid şi data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament, despre modificarea proiectului privind pensiile magistraţilor.

Sursa: News.ro, StirilePROTV

