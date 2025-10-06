Kelemen Hunor: Coaliţia PSD-PNL este extrem de stabilă. „Se înţeleg perfect, nu pleacă nimeni de la guvernare”

Stiri Politice
06-10-2025 | 15:06
Kelemen Hunor sorin grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că actuala coaliţie de guvernare este extrem de stabilă, iar PSD şi PNL se înţeleg perfect, astfel că nu există riscul ca social-democraţii să plece din Guvern.

autor
Vlad Dobrea

"Coaliţia este extrem de stabilă, nu trebuie să fie nimeni îngrijorat. Eu am văzut, săptămâna trecută, când am discutat despre rectificare, PSD şi PNL se înţeleg perfect. Când a fost vorba de a tăia de la investiţii, ei s-au înţeles perfect şi degeaba spuneam eu un alt lucru şi Fritz mă susţinea, dacă cele două partide iau decizii, atunci noi putem să avem dreptate, cum au şi recunoscut, dar, sigur, lucrurile nu se vor schimba. Şi aici, la rectificare, din păcate, acele investiţii care susţin economia şi firmele româneşti nu au fost susţinute de colegii noştri", a declarat luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, liderul UDMR.

El a adăugat că, uneori, mai apar dispute între PSD şi PNL, însă sunt "doar suprafaţa".

"Dacă mai apar dispute, conflicte, polemici, nu trebuie să vă îngrijoreze, fiindcă e doar suprafaţa", a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a declarat că îl susţine pe Ilie Bolojan, la fel şi PSD, pentru că "e un om care doreşte să facă tot ce e de făcut".

Citește și
Radu Miruţă
Radu Miruţă: Premierul este emanaţia partidelor de la guvernare, trebuie lăsat să se desfăşoare

"Nu pleacă PSD de la guvernare, staţi liniştiţi. Îl susţinem cu toţii pe Bolojan, eu ştiu că e un om care doreşte să facă tot ce e de făcut, de aceea îl susţin şi PSD nu pleacă de la guvernare. PSD şi PNL se înţeleg perfect. Sunt discuţii, fiecare pe anumite argumente şi mesaj spre anumită zonă, dar nu vor pleca, nu am nicio îndoială. PSD va prelua guvernarea în aprilie 2027, de ce să plece de la guvernare? Atunci cum va prelua guvernarea în 2027, cine? Sigur că fiecare face politică, dar nu am nicio emoţie în ceea ce priveşte stabilitatea guvernului", a declarat preşedintele UDMR.

El a mai spus, pe de altă parte, că există riscul ca extremismul să mai crească până în 2028, dacă toate partidele care formează acum coaliţia rămân la guvernare.

"De aceea, eu insist asupra unei guvernări juste şi cu măsuri care elimină privilegiile pe de o parte, risipa pe de altă parte, şi stimulează economia, ca să avem o creştere economică pe termen mediu", a mai declarat Kelemen Hunor. 

Sursa: Agerpres

Etichete: PSD, PNL, coalitie, Kelemen Hunor,

Dată publicare: 06-10-2025 15:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Radu Miruţă: Premierul este emanaţia partidelor de la guvernare, trebuie lăsat să se desfăşoare
Stiri Politice
Radu Miruţă: Premierul este emanaţia partidelor de la guvernare, trebuie lăsat să se desfăşoare

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat luni că fiecare dintre partidele aflate la guvernare să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie, adăugând că, cu cât pui mai multe condiţii, cu atât faci decizia mai grea iar premierul Ilie Bolojan. 

Ana Birchall, menționată într-un document destinat CIA. Ar fi vrut să devină agent în România. „O minciună”, spune ea
Stiri Politice
Ana Birchall, menționată într-un document destinat CIA. Ar fi vrut să devină agent în România. „O minciună”, spune ea

Ana Birchall ar fi fost menționată într-un document privind presupuse legături cu CIA, iar acuzațiile explozive vin din SUA. Fostul consilier prezidențial neagă categoric.

Fostul ministru PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria lui Ilie Bolojan este ilegală
Stiri Politice
Fostul ministru PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria lui Ilie Bolojan este ilegală

Fostul ministru PSD Adrian Câciu susţine că achiziţia de autoutilitare făcută de Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan este ilegală şi că respectivul contract ar trebui denunţat.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune
Stiri actuale
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină acordat pentru o descoperire care schimbă tratamentele pentru cancer și boli autoimune

În 2025, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pentru descoperirile lor fundamentale despre mecanismele care țin sistemul imunitar sub control.

 

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28