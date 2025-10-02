Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se declară mulţumit de preşedintele Nicuşor Dan, despre care spune că este un om onest, interesat de înţelegerea problemelor şi căutarea soluţiilor.

Întrebat, joi, la Europa FM, dacă este mulţumit de activitatea lui Nicuşor Dan în funcţia de preşedinte, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ.

"Da, absolut. E un om onest, un om care vrea să înţeleagă toate problemele cu care un preşedinte, un guvern, un lider de ţară se confruntă şi caută soluţii. Deci, două, trei chestiuni extrem de importante. Această onestitate, această sinceritate şi dorinţa de a găsi soluţii", a precizat liderul UDMR, întrebat ce l-a convins să-l placă pe preşedinte.

Întrebat, în continuare, dacă nu cumva Nicuşor Dan se mişcă prea lent, Kelemen Hunor a subliniat că percepţia de "viteză" poate fi relativă.

"Viteza este altă treabă. În secolul XXI, când viteza e peste tot foarte mare, sigur că aparent unul care nu se mişcă cu acea viteză pare lent. (...) În iunie a început mandatul, nici jumătate de an nu a trecut de când a preluat acest mandat. Sigur, trebuie să vină cu echipă. (...) Mult mai important este, din punctul meu de vedere, cum abordează problemele şi onestitatea cu care abordează orice subiect. Am văzut la discuţiile, când ne-a invitat la Cotroceni, am văzut în perioada formării guvernului, acestea sunt lucruri mult mai importante pentru mine", a detaliat Kelemen Hunor.

El a adăugat că rolul preşedintelui este şi acela de a fi un mediator, dincolo de a reprezenta ţara şi de a face politică externă, iar acest rol este foarte important, mai ales într-o "societate extrem de polarizată".

Liderul UDMR a avertizat totodată că AUR creşte în sondaje "fără să facă nimic", pe fondul nemulţumirilor oamenilor, care nu cred că se fac reforme şi care nu cred că statul doreşte să lucreze pentru cetăţeni, potrivit Agerpres.

"Eu de ani de zile vorbesc de încredere, fiindcă toate studiile arată că încrederea este acel capital fără de care nu se poate construi nimic. Toate societăţile care au cunoscut succesul se caracterizează printr-un nivel de încredere foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, aşa de jos este", a menţionat preşedintele UDMR.

