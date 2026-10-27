"Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor şi a taxelor este o decizie sinucigaşă. Societatea, economia şi cetăţenii nu mai suportă, n-au de unde. Deci eu cred că orice majorare ar fi o greşeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susţine, nu am susţine creşterea taxelor şi impozitelor în 2027, în niciun fel", a declarat Kelemen Hunor, luni seară, conform news.ro.

Întrebat despre impozitarea proprietăţilor la valoarea de piaţă, Kelemen Hunor a precizat că pentru el a fost o experienţă crudă, brutală ce s-a întâmplat cu taxele în România.

"Pentru mine a fost experienţa cea mai crudă, cea mai brutală ce s-a întâmplat cu taxele locale. Nemaivorbind că am fost păcălit, undeva prin noiembrie. Când am întrebat pe domnul secretar de stat în şedinţa coaliţiei, aveţi simulările făcute? «Da». Cu cât cresc taxele şi impozitele locale? Şi a zis maxim 70%. Şi atunci am spus ok, nu am cerut să văd şi eu simulările, am avut încredere în ei. Şi ne-am trezit cu 120, cu 200, cu 300% creştere. De aceea spun că a fost pentru mine o experienţă crudă şi a trebuit să revenim în februarie să mai echilibrăm un pic. Deci din punctul meu de vedere nu trebuie crescute în 2027 taxele locale, impozitele locale au fost crescute anul trecut. Mult, mult peste aşteptările oamenilor şi mult peste suportabilitatea societăţii", a mai declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că banii din creşterea taxelor au fost folosiţi pentru comunităţi locale, dar nu se mai poate suporta o nouă creştere.

"E adevărat, anul trecut, veniturile la autorităţile locale au mai crescut, după creşterea taxelor. Şi ok, banii sunt folosiţi pentru autorităţi locale, pentru comunităţi locale, dar asta este creşterea ce s-a putut suporta, nu se mai poate. Deci eu aici sunt de acord cu Alex Nazare şi cu cei care spun că nu (...) Deci acum e perioada când statul trebuie să mai taie din cheltuieri. Şi trebuie să prioritizeze investiţiile, fiindcă anul trecut vor lipsi din buget, la venituri, intrările de la Uniunea Europeană, din PNRR, fiindcă s-a închis PNRR-ul", a declarat liderul UDMR.