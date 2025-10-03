Bolojan a anunțat interzicerea cumulului pensiei cu salariul până la finalul lunii. „Suntem pe cale să găsim formula”

"Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Şi suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare", a declarat Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, la 100 de zile de la preluarea guvernării.

Întrebat dacă vom vedea interdicţia privind cumulul pensie-salariu la stat în Pachetul 3 de măsuri, care ar putea fi adoptat luna aceasta, Ilie Bolojan a confirmat.

„Pe administraţie lucrurile sunt practic rezolvate şi eu sper că în afară de discuţia legată de cuantumul de reducere, pe care toţi colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală şi cu cât mai repede se clarifică şi celelalte aspecte care ţin de administraţia centrală, care şi ea trebuie să intre în acest pachet şi celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în aşa fel încât în această lună să-l putem adopta”, a explicat premierul.

Prim-ministrul a declarat că există "două constante, pe care niciun guvern nu le va putea evita" în perioada următoare: creşterea încasării veniturilor şi reducerea cheltuielilor de funcţionare. Aceste măsuri vor asigura "bugete echilibrate" şi finanţarea investiţiilor, a spus el.

"Reforma administraţiei publice locale şi centrale este o necesitate şi o urgenţă, pentru că, în afară de a oferi servicii mai bune, (administraţia, n.r.) ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci: o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor. (...) Acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare. De asemenea, pentru a avea administraţii responsabile, este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporţionale cu gradul de încasare a impozitelor locale, în aşa fel încât să nu stai în administraţie pe banii statului şi să nu faci nimic", a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul a susţinut, de asemenea, comasarea şi fuzionarea unor autorităţi şi agenţii sau a unor servicii deconcentrate.

"Gândiţi-vă câte servicii, în fiecare judeţ, are doar Ministerul Agriculturii, care ar putea să fuzioneze într-o structură mult mai mică. Ar însemna economii importante. Ar însemna mult mai puţine posturi de conducere şi, cu siguranţă, mai puţine drumuri pentru cei care trebuie să ajungă la aceste servicii", a spus Bolojan.

Premierul a mai declarat că, pentru a susţine o mai bună încasare a veniturilor, sunt necesare: combaterea evaziunii fiscale şi finalizarea proceselor de digitalizare.

"Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta este nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF şi a Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că preţurile de transfer sunt la un nivel care permite plata unor impozite serioase în România şi nu depăşesc o limită a normalităţii de către toate companiile. Şi, de asemenea, să combatem munca la negru", a afirmat Ilie Bolojan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













