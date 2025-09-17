Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz

Stiri Politice
17-09-2025 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.

autor
Constantin Toma,  Laura Culiță

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază rămâne sub semnul întrebării, iar concedierile din primării și consilii județene ar putea fi înlocuite cu plafonări de salarii.

Trei ore au încercat liderii coaliției să se pună de acord dacă renunță sau nu, de la 1 octombrie, la măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Dacă zilele trecute cei din PSD au sărit ca arși după ce s-a anunțat de la Guvern că 30 septembrie va fi ultima zi în care produsele de bază vor beneficia de un preț mai mic la raft, miercuri premierul Ilie Bolojan a cerut un răgaz.

Vineri se va întâlni la Guvern cu reprezentanții retailerilor și ai distribuitorilor pentru a găsi o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Decizia finală ar urma să se ia marțea viitoare la Palatul Victoria.

Citește și
oameni in supermarket
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Ciprian Ciucu, vicepreședinte PNL: „PNL e hotărât să meargă mai departe și orice stopare a acestui proces nu face decât să pună România în pericol”.

Discuțiile au stagnat și pe tema reformei administrative

Câteva ore mai târziu, la sediul Guvernului au venit primarii, care caută varianta ideală pentru a reduce cât mai puțin din personal.

Însă Ilie Bolojan merge până-n pânzele albe cu ideea concedierii a cel puțin 13.000 de angajați. Doar social-democrații se opun în acest caz și cer ca salariile angajaților să fie plafonate în funcție de bugetul fiecărei instituții.

Liderii coaliției nu au apucat să discute și despre Horeca, deși Comisia Europeană ne obligă să creștem TVA în acest domeniu de la 11% la 21%.

Corespondent Știrile ProTV: „Guvernul a venit și cu o altă variantă, cunoscută deja, și anume aceea unei reduceri de 40% a numărului de posturi ocupate în fiecare autoritate locală, în fiecare primărie și consiliul județean. Această soluție ar duce la concedierea a 13.000 de angajați. În acest moment evidente, edilii nu au fost de acord cu această măsură. Au propus ca în cazul în care vor fi reduceri în administrația publică locală, atunci să fie în același timp și în administrația centrală. Primarii și-au exprimat însă nemulțumirea de față cu ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la această întâlnire. Știm că varianta discutată rămâne aceea de concedieri în primărie și în consilii județene. Cert este încă o decizie finală, va fi luată abia săptămâna viitoare, marți, atunci când este programată o nouă ședință a coaliției”.

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, coalitie,

Dată publicare: 17-09-2025 19:11

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”
Stiri Politice
Replici dure în coaliție după ce PSD a anunțat că vrea prelungirea plafonării: „Poziționarea lor este pentru congres”

Deși aveau adaosul comercial plafonat, multe alimente de bază au continuat să se scumpească. O confirmă datele de la Statistică.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Recomandări
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe
Stiri Economice
Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe

Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Septembrie 2025

48:42

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28