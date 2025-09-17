Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz

Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază rămâne sub semnul întrebării, iar concedierile din primării și consilii județene ar putea fi înlocuite cu plafonări de salarii.

Trei ore au încercat liderii coaliției să se pună de acord dacă renunță sau nu, de la 1 octombrie, la măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

Dacă zilele trecute cei din PSD au sărit ca arși după ce s-a anunțat de la Guvern că 30 septembrie va fi ultima zi în care produsele de bază vor beneficia de un preț mai mic la raft, miercuri premierul Ilie Bolojan a cerut un răgaz.

Vineri se va întâlni la Guvern cu reprezentanții retailerilor și ai distribuitorilor pentru a găsi o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Decizia finală ar urma să se ia marțea viitoare la Palatul Victoria.

Ciprian Ciucu, vicepreședinte PNL: „PNL e hotărât să meargă mai departe și orice stopare a acestui proces nu face decât să pună România în pericol”.

Discuțiile au stagnat și pe tema reformei administrative

Câteva ore mai târziu, la sediul Guvernului au venit primarii, care caută varianta ideală pentru a reduce cât mai puțin din personal.

Însă Ilie Bolojan merge până-n pânzele albe cu ideea concedierii a cel puțin 13.000 de angajați. Doar social-democrații se opun în acest caz și cer ca salariile angajaților să fie plafonate în funcție de bugetul fiecărei instituții.

Liderii coaliției nu au apucat să discute și despre Horeca, deși Comisia Europeană ne obligă să creștem TVA în acest domeniu de la 11% la 21%.

Corespondent Știrile ProTV: „Guvernul a venit și cu o altă variantă, cunoscută deja, și anume aceea unei reduceri de 40% a numărului de posturi ocupate în fiecare autoritate locală, în fiecare primărie și consiliul județean. Această soluție ar duce la concedierea a 13.000 de angajați. În acest moment evidente, edilii nu au fost de acord cu această măsură. Au propus ca în cazul în care vor fi reduceri în administrația publică locală, atunci să fie în același timp și în administrația centrală. Primarii și-au exprimat însă nemulțumirea de față cu ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, la această întâlnire. Știm că varianta discutată rămâne aceea de concedieri în primărie și în consilii județene. Cert este încă o decizie finală, va fi luată abia săptămâna viitoare, marți, atunci când este programată o nouă ședință a coaliției”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













