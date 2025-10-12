Ilie Bolojan: Laşitatea, deciziile greşite și hoţia ne-au făcut rău. Țara trebuie să se dezvolte unitar

Premierul Ilie Bolojan, fost primar de trei mandate la Oradea, a declarat duminică, în Piaţa Unirii, la festivităţile prilejuite de Ziua oraşului, că va face tot ceea ce este posibil pentru ţară şi pentru Oradea.

Bolojan a vorbit despre istoria oraşului şi a ţării, cu gânduri de mulţumire şi recunoştinţă pentru eroii neamului, cu apreciere pentru deciziile foarte importante, grele şi periculoase pe care liderii Transilvaniei le-au luat în 1918.

"În 12 octombrie 1918, aici era un teritoriu al nimănui, în care dacă luai astfel de decizii, cum au luat liderii comunităţii române din Transilvania la Oradea, îţi riscai viaţa. Gândiţi-vă că doar la câteva luni, Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş au fost asasinaţi. Oamenii care au condus comunitatea noastră au avut forţa să ia decizii şi această decizie a fost un element de bază a ceea ce s-a întâmplat apoi prin citirea acestei declaraţii de a sta pe picioarele noastre în Parlamentul de la Budapesta, prin negocierile de la Arad ale Consiliului Naţional Român, prin decizia sintetizată de Iuliu Maniu, despărţire totală şi prin ceea ce s-a întâmplat apoi la Alba Iulia", a spus Bolojan.

Mulțumiri pentru susținerea orădenilor

Bolojan a ţinut, în primul rând, să mulţumească orădenilor care l-au votat de trei ori pentru funcţia de primar.

"Am fost de multe ori aici în calitate de primar, dar astăzi vă vorbesc în calitate de prim-ministru. Şi dacă am ajuns prim-ministru, în primul rând, acest lucru se datorează oraşului Oradea şi oamenilor din acest oraş. Şi vreau să vă mulţumesc pentru că mi-aţi făcut onoarea să mă votaţi de trei ori primar şi pentru ceea ce aţi făcut în toţi aceşti ani, în fabricile unde lucraţi, în companiile publice sau în serviciile publice, în familiile dumneavoastră, în comunităţile din Oradea, în bisericile de aici, pentru că dacă Oradea s-a schimbat în aceşti ani, este în primul rând meritul orădenilor. Vă mulţumesc, vă respect", a mai spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a afirmat că, în afară de a-i respecta pe eroii şi oamenii care au făcut istorie pentru ţară, ziua de 12 octombrie este şi o zi de reflexie.

"În afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău, că uneori laşitatea ne-a făcut rău, că uneori deciziile greşite ne-au făcut rău, hoţia ne-a făcut rău. Aceştia sunt duşmanii noştri, nu alţii. Şi atunci şi astăzi. Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem, mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei şi uneori lipsa de respect faţă de români. Astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţile, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră", a menţionat Bolojan.

Şeful Executivului a continuat spunând că ţara trebuie să se dezvolte unitar.

"Şi, dragii mei, cât voi sta în această funcţie - o zi, o lună -, trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră şi pentru oraşul nostru. Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetu Marmaţiei, sau la Turnu Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Şi aşa cum economiştii ştiu că ratingul unei localităţi nu poate să fie mai mare decât ratingul ţării, ca să ne ridicăm localităţile, trebuie să ne ridicăm ţara", a afirmat el.

În final, înainte să adreseze urările "Aşa să ne ajute Dumnezeu! La mulţi ani, Oradea! Dumnezeu să aibă în pază România!", premierul României a mărturisit că, în cele din urmă, vrea să rămână pe o singură funcţie: cea de cetăţean.

"Pentru mine este important ca, atunci când nu voi mai fi în funcţie - pentru că am ocupat toate funcţiile posibile, aşa a fost şansa pe care mi-aţi oferit-o dumneavoastră şi bihorenii şi alţii -, să nu-mi pierd calitatea de cetăţean. Vreau să rămân cu această calitate, iar când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor, ştiind că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine", a mai declarat Bolojan.

Publicul prezent în piaţă a apreciat cu aplauze discursul lui Bolojan, care, înainte de a porni spre Muzeul memorial 'Aurel Lazăr', a zăbovit în afara programului oficial pentru a da mâna cu mai mulţi orădeni.

Ceremonia festivă din Piaţa Unirii

Ceremonia festivă din piaţa centrală a municipiului, împodobită cu ghirlande tricolore, a început cu primirea premierului Ilie Bolojan, însoţit de comandantul Garnizoanei Oradea, lt-col. Vasile Simion şi onorul din partea gărzii militare.

Premierul şi-a luat locul lângă actualul primar, Florin Birta, prefectul Marcel Dragoş, preşedintele CJ Bihor, Mircea Mălan, reprezentanţi ai Armatei Române şi alte oficialităţi judeţene. La eveniment a participat şi şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

După intonarea Imnului Naţional, a urmat o slujbă religioasă oficiată în faţa statuii Regelui Ferdinand, amplasată acolo în ultimul mandat al lui Bolojan la Primăria Oradea.

Primarul Florin Birta a subliniat că, din 1992, Oradea îmbracă haine de sărbătoare pe 12 octombrie, "o zi care a schimbat atât destinul oraşului, cât şi al întregii naţiuni române". Cele două momente importante din istoria oraşului sunt 12 octombrie 1918 - semnarea Declaraţiei de Independenţă a românilor din Transilvania la Oradea, "piatră de temelie" a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, şi 12 octombrie 1944 - eliberarea oraşului Oradea de sub regimul horthyst şi revenirea în administraţie românească.

"În vremuri grele, aici s-au ridicat oameni de caracter. Aceşti oameni nu au fugit şi nu fug nici azi din faţa încercărilor, ci au avut şi au curajul, credinţa, viziunea şi hotărârea de a construi o ţară, Astăzi, când privim spre Oradea modernă, trebuie să recunoaştem că adevărata noastră forţă izvorăşte din respectul faţă de principiile fundamentale ce ghidează relaţia statului cu cetăţenii: onestitate, eficienţă şi responsabilitate. Sunt aceleaşi principii pe care Ilie Bolojan le-a promovat aici, acasă, în Bihor, atât ca primar al municipiului Oradea, cât şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean", a spus edilul Florin Birta.

De asemenea, primarul Birta a vorbit despre dezvoltarea Oradiei cu ajutorul fondurilor europene, despre investiţiile în infrastructură, în sănătate, economie şi în educaţie.

După festivitatea din Piaţa Unirii, oficialii s-au deplasat la casa avocatului unionist Aurel Lazăr, unde au fost depuse coroane de flori, şi apoi la statuia lui Aurel Lazăr, din strada Republicii pietonal, unde după un scurt discurs despre viaţa avocatului, susţinut de prorectorul Sorin Şipoş, oficialii au depus alte jerbe de flori.

