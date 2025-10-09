Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”

"Una este un sprijin legitim, pe care trebuie să-l dăm pentru Direcţiile pentru protecţia copilului într-o anumită marjă, şi alta este obiceiul unor primării de a lăsa descoperite cheltuieli. Săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România şi cu toate autorităţile publice care în luna august au înregistrat restanţe la plată. Neachitarea acestor restanţe sau reţinerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru", a spus joi prim-ministrul, la B1 Tv, relatează Agerpres.

Avertisment pentru primării

El a menţionat că neplata CAS sau a CASS şi reţinerea banilor la sursă timp de mai multe luni atrag o răspundere penală.

"Eu sper că toţi aleşii locali vor înţelege că practicile anterioare, prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile - sigur, premeditate, ca să ne înţelegem bine - declanşate din local, nu va mai funcţiona în această perioadă. Fiecare trebuie să-şi aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficienţă sau lipsa de predictibilitate în cheltuielile pe care administraţia locală, dintr-o localitate mai mică sau mai mare, le face", a menţionat Ilie Bolojan.

Acesta a răspuns şi criticilor legate de faptul că Guvernul alocă 168 de milioane de lei pentru 78 de instituţii de spectacol, dar nu găseşte bani pentru asistenţă socială.

"Asta este iar o prostie. Pentru cei care nu cunosc mecanismele administrative: conform prevederilor legale, din impozitele care se colectează la nivel naţional, de la autorităţile locale, 2% se repartizează pentru instituţiile de cultură. Sunt consilii judeţene sau primării care au instituţii de cultură, sunt alte primării sau consilii judeţene care nu au instituţii de cultură sau pentru că nu au în aceste localităţi sau pentru că sunt finanţate direct de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii. (...) Şi atunci acest 2% este o formulă care se repartizează în fiecare an din impozitele pe venit. Este o regulă care se aplică de fiecare dată şi nu am făcut decât să respectăm o prevedere legală şi vine şi susţine activităţile de cultură conform unei prevederi legale", a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













