Premierul Bolojan: România se va stabiliza economic în 2026 dacă menține disciplina bugetară

Stiri Politice
09-10-2025 | 22:34
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă România va reduce cheltuielile în aceste luni, situaţia se va îndrepta de anul viitor, iar inflaţia va scădea destul de mult ”înspre jumătatea anului viitor” şi se va vedea o stabilizare a lucrurilor.

autor
Vlad Dobrea

”Dacă ne reducem în continuare cheltuielile, trebuie să facem asta în următoarele luni, din anul viitor lucrurile se va vedea că se îndreaptă. Asta înseamnă că va scădea inflaţia, înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor în aşa fel încât aceste măsuri să ne ducă într-o zonă de stabilitate. Deja dobânzile pe care le plăteşte România pentru creditele pe care le contractează au scăzut, sunt într-o tendinţă de scădere, asta se vede şi din informaţiile publice pe care le va asigura Ministerul de Finanţe în perioada următoare, se vede această tendinţă”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

El a adăugat că măsurile adoptate în ultimele luni au îmbunătăţit percepţia creditorilor faţă de România.

”Aceste măsuri care au fost adoptate au fost absolut necesare, ele au îmbunătăţit percepţia creditorilor noştri faţă de România, dar nu pot rezolva lucruri care au fost acumulate în ani de zile şi deficite imense pe care le-am adunat. Este o realitate acest lucru şi fac tot ceea ce ţine de mine pentru a nu înrăutăţi lucrurile, în aşa fel încât să trecem peste această perioadă cât mai repede şi cu costuri cât mai mici”, a afirmat premierul Bolojan.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, ilie bolojan, stabilizare,

Dată publicare: 09-10-2025 22:34

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”
Stiri Politice
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna viitoare. Bolojan: „Nu mai avem resurse”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, săptămâna viitoare, va fi publicată lista autorităților publice care au avut restanțe la plata CAS și CASS în luna august.

Bolojan, mesaj dur pentru conducerea companiilor publice: „Fără performanță, să nu mai stea liniştiţi pe posturi”
Stiri Politice
Bolojan, mesaj dur pentru conducerea companiilor publice: „Fără performanță, să nu mai stea liniştiţi pe posturi”

Toţi managerii din companiile de stat au "contracte blindate", dar vor răspunde mai devreme sau mai târziu pentru ceea ce fac acolo, iar cei care nu fac performanţă "să nu mai stea liniştiţi pe posturi", a declarat, joi seara, premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Vor fi eliminate micile constrângeri legate de reparaţii la nivelul administraţiei locale”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „Vor fi eliminate micile constrângeri legate de reparaţii la nivelul administraţiei locale”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi seara, că săptămâna viitoare Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28