"Am avut discuţii bune şi foarte concrete, cu liderii PSD, PNL şi UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toţi, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administraţie locală şi dureroasele inegalităţi sociale din România. Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluţii care să deblocheze criza politică şi economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă", a scris Niculescu, pe Facebook.

El a precizat că discuţiile vor continua săptămâna viitoare.

"Am intrat în prima fază a discuţiilor. Am văzut poziţiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Şi am remarcat un lucru important pentru stabilitatea ţării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România şi le-a asumat. Rolul meu şi al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei şi să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum. Luni, urmează consultările cu USR şi cu celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul şi am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România", a transmis prim-ministrul desemnat.