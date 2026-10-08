Ulterior, președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern, dar partidul este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România, potrivit News.ro.

„Am spus de ce este important să avem un guvern cu puteri depline, cât mai rapid, susținut de o majoritate parlamentară care să fie cât mai solidă. Avem termene care vin rapid peste noi, trebuie să facem rapid o rectificare bugetară, apoi este nevoie de creionarea unui buget până la finalul acestui an, creionarea unui buget pentru 2027. Am vorbit, de asemenea, despre consolidarea fiscală, despre importanța respectării angajamentelor asumate de România și ca orice măsură de relaxare fiscală să se înscrie în acest cadru pe care România l-a discutat”, a declarat Luca Niculescu, după discuțiile cu liberalii, de la sediul PNL din Modrogan.

El a arătat că a vorbit și despre securitatea României.

„Suntem într-o perioadă pe care o cunoaștem foarte bine, în care avem război la graniță și, în mare, cam acestea au fost discuțiile”, a mai spus Niculescu.

Luca Niculescu, despre propunerea PSD și reacția liberalilor

Despre mesajul transmis de PSD, Luca Niculescu a relatat ce au răspuns liberalii.

„Au ascultat propunerea care venise de la PSD și am discutat. (...) Nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere”, a arătat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a mai spus că a dus destule negocieri și „sunt pozițiile de început și va continua să discute și să lucreze”.

„Sper că până la finalul discuțiilor să ajungem la un compromis, în interesul României”, a mai spus Luca Niculescu.

El a menționat că „niciodată nu ia primul răspuns ca fiind ultimul răspuns”.

„Am încă deschise în continuare toate variantele pe masă, dar, într-adevăr, nu a fost propunerea cu care să fie de acord, cel puțin astăzi. (...) Deocamdată am venit, am ascultat, am prezentat liniile programului de guvernare și voi continua să fac acest lucru”, a completat premierul desemnat.

Luca Niculescu a recunoscut că a știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă, pentru că, dacă ar fi fost simplă, s-ar fi rezolvat până acum.

Luca Niculescu speră să ajungă la un compromis pentru formarea guvernului

„Sunt pozițiile pe care și le-au fundamentat, pe care le-au explicat. Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții cu cele două partide cu care am vorbit până acum și sper ca același lucru să se întâmple și la UDMR și la celelalte partide pe care le voi consulta. Scopul meu este, după cum am spus, crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci, după aceea, și buna funcționare”, a explicat Niculescu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e dispus să intre într-o guvernare cu PNL și cu UDMR, din care să facă parte și președintele PNL, Ilie Bolojan, el precizând că Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu. El a mai spus că cei de la USR vor anticipate, alături de AUR, pentru că asta a văzut în ultimele zile în declarațiile președintelui USR.

Am păstrat formulările și cuvintele din text, corectând diacriticele, semnele de punctuație, spațierea și ghilimelele. Am introdus două intertitluri.

Observație: În propoziția „Luca Niculescu a mai spus că a dus destule negocieri și «sunt pozițiile de început și va continua să discute și să lucreze»” există o neconcordanță gramaticală. Am păstrat formularea originală, conform cerinței.