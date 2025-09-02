Ilie Bolojan, după al doilea pachet de măsuri fiscale: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit care să fie sub 8%”

Stiri Politice
02-09-2025 | 16:05
Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menţionând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

autor
Constantin Toma,  Cristian Matei,  Teodora Suciu

"Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată.

Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, ştiţi foarte bine, încă nu avem decât o lună şi nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele.

De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor", a explicat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă cât va fi deficitul bugetar la sfârşitul anului după adoptarea celor două pachete de măsuri.

Citește și
bolojan
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul și-a asumat răspunderea pentru mai multe legi care ar trebui să reducă deficitul bugetar

Luni în Parlament, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care partidele s-au pus de acord.

Sunt 5 seturi din cele 6 discutate. Desființarea posturilor din administrație a dus la un blocaj de moment în coaliție, care l-a făcut pe Ilie Bolojan să amenințe cu demisia.

Setul doi de măsuri bugetare prevede reforme în fiscalitate, comaseză și închide companii de stat neprofitabile, reglementează ANCOM, ANRE și ASF, introduce evaluarea pe criterii de performanță pentru managerii și șefii de secții din spitale și reașează pragul vârstei de pensionare a magistraților.

Eliminat de ministrul Finanțelor, impozitul de 1% pentru multinaționalele care au o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro a fost reintrodus în reforma fiscală, la cerința PSD.

Casele mai scumpe de o jumătate de milion de euro și mașinile care valorează peste 75 de mii de euro vor fi suprataxate cu 0,9%, iar impozitul pentru câștigurile din criptomonede crește de la 10 la 16%.

Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat

Sursa: Agerpres, Pro TV

Etichete: guvern, ilie bolojan, deficit,

Dată publicare: 02-09-2025 15:40

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Stiri Economice
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare

Deficitul bugetului consolidat a urcat la 4,04% din PIB după primele şapte luni ale acestui an, de la 3,68% la finalul lunii iunie, şi a ajuns la 76,44 miliarde de lei, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Finanţelor.

Recomandări
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%
Stiri Politice
”TOP 5” municipii în România care ar trebui să concedieze cei mai mulți oameni din administrația locală, la o reducere de 40%

Guvernul a prezentat, marți, o simulare de calcul privind reducerea numărului de posturi din administrația publică locală, care are drept scop scăderea cheltuielilor din aparatul de stat.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală
Stiri Politice
Surse: Nicușor Dan a discutat cu liderii politici despre blocajul din coaliție, provocat de reforma din administrația locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Septembrie 2025

48:21

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28