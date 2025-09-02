Ilie Bolojan, după al doilea pachet de măsuri fiscale: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit care să fie sub 8%”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menţionând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.

"Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%, dar, neavând datele în momentul de faţă, Ministerul de Finanţe cu siguranţă va comunica în perioada următoare estimările, odată cu rectificarea bugetară care se va face în cursul acestei luni, aşa este programată.

Asta pentru că aceste măsuri care au fost luate - unele s-au aplicat de la 1 august, ştiţi foarte bine, încă nu avem decât o lună şi nu avem efectele lor, să vedem exact care sunt efectele.

De asemenea, efectele vor fi pe anul viitor, pentru că multe dintre ele îşi vor arăta într-o măsură mai mare rezultatele în bugetul de anul viitor", a explicat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă cât va fi deficitul bugetar la sfârşitul anului după adoptarea celor două pachete de măsuri.

Guvernul și-a asumat răspunderea pentru mai multe legi care ar trebui să reducă deficitul bugetar

Luni în Parlament, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care partidele s-au pus de acord.

Sunt 5 seturi din cele 6 discutate. Desființarea posturilor din administrație a dus la un blocaj de moment în coaliție, care l-a făcut pe Ilie Bolojan să amenințe cu demisia.

Setul doi de măsuri bugetare prevede reforme în fiscalitate, comaseză și închide companii de stat neprofitabile, reglementează ANCOM, ANRE și ASF, introduce evaluarea pe criterii de performanță pentru managerii și șefii de secții din spitale și reașează pragul vârstei de pensionare a magistraților.

Eliminat de ministrul Finanțelor, impozitul de 1% pentru multinaționalele care au o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro a fost reintrodus în reforma fiscală, la cerința PSD.

Casele mai scumpe de o jumătate de milion de euro și mașinile care valorează peste 75 de mii de euro vor fi suprataxate cu 0,9%, iar impozitul pentru câștigurile din criptomonede crește de la 10 la 16%.

