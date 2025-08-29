Ședință importantă. Guvernul adoptă ”Pachetul 2” de măsuri fiscale, care a provocat proteste în toată țara

Stiri Politice
29-08-2025 | 16:17
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Guvernul adoptă astăzi, într-o ședință care începe la ora 17.00, Pachetului doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara.

autor
Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Şedinţa de Guvern a fost convocată după ce membrii Executivului au participat la consultările cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în 6 pachete mai mici, de teama Curții Constituționale.

Astfel, va fi câte un pachet pentru fiscalitate și insolvență, reforma companiilor de stat, a autorităților de reglementare, reforma din sănătate, schimbările din administrație și unul pentru pensiile speciale ale magistraților.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

După discuții intense, partidele n-au mai modificat legea pensiilor magistraților, cel puțin deocamdată. Iar reforma din ANCOM, ASF și ANRE se va face separat de cea a companiilor de stat.

Proteste în toată țara, față de Pachetul 2 de măsuri fiscale

Simion Hancescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Economic şi Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că i-a transmis premierului Ilie Bolojan că cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional şi sindicatele nu vor sta cu mâinile în sân, iar întreg sistemul va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue.

Şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei publice, el acuzând Guvernul că e surd şi precizând că nu există niciunde precizarea, în aceste proiecte, că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii.

De asemenea, toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situaţiilor semnalate de partenerii sociali şi a transmis că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situaţia bugetară şi dezechilibrele din sistem.

”În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Motivul pentru care Guvernul împarte Pachetul 2 de măsuri fiscale în șase ”pachețele” de reforme. Cele mai importante decizii

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, masuri fiscale, ilie bolojan,

Dată publicare: 29-08-2025 16:04

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Lider sindical: Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii
Stiri Politice
Lider sindical: Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul 2 de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei.

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Stiri Politice
Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Primăriile din țară vor intra în grevă de vineri, în semn de protest față de concedierile masive anunțate de Guvern
Stiri actuale
Primăriile din țară vor intra în grevă de vineri, în semn de protest față de concedierile masive anunțate de Guvern

Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România anunță că angajații din primării vor intra în grevă, ca formă de protest față de al doilea pachet de măsuri anunțat de Guvern.

„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial
Stiri Politice
„De frica” CCR, guvernul Bolojan a „spart” Pachetul 2 în șase „pachețele”. Lista măsurilor asumate oficial

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în pachete mai mici de teama Curții Constituționale. În consecință, își va asuma pe rând, în aceeași zi, șase proiecte de lege în Parlament.

Pachetul 2 de măsuri fiscale, spart în șase bucăți. Bolojan: Au șanse mai mari să treacă de CCR
Stiri actuale
Pachetul 2 de măsuri fiscale, spart în șase bucăți. Bolojan: Au șanse mai mari să treacă de CCR

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative asupra cărora îşi va angaja răspunderea în Parlament săptămâna viitoare, cel mai probabil luni. Premierul consideră că astfel au șanse mai mari să treacă de CCR.

Recomandări
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
Stiri Educatie
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că noile măsuri fiscale vor lovi puternic sistemul educațional și anunță un val de proteste.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59