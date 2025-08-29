Ședință importantă. Guvernul adoptă ”Pachetul 2” de măsuri fiscale, care a provocat proteste în toată țara

Guvernul adoptă astăzi, într-o ședință care începe la ora 17.00, Pachetului doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara.

Știrea este în curs de actualizare!

Şedinţa de Guvern a fost convocată după ce membrii Executivului au participat la consultările cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

Guvernul a decis împărțirea Pachetului 2 de măsuri fiscale în 6 pachete mai mici, de teama Curții Constituționale.

Astfel, va fi câte un pachet pentru fiscalitate și insolvență, reforma companiilor de stat, a autorităților de reglementare, reforma din sănătate, schimbările din administrație și unul pentru pensiile speciale ale magistraților.

După discuții intense, partidele n-au mai modificat legea pensiilor magistraților, cel puțin deocamdată. Iar reforma din ANCOM, ASF și ANRE se va face separat de cea a companiilor de stat.

Proteste în toată țara, față de Pachetul 2 de măsuri fiscale

Simion Hancescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Economic şi Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că i-a transmis premierului Ilie Bolojan că cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional şi sindicatele nu vor sta cu mâinile în sân, iar întreg sistemul va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue.

Şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei publice, el acuzând Guvernul că e surd şi precizând că nu există niciunde precizarea, în aceste proiecte, că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii.

De asemenea, toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situaţiilor semnalate de partenerii sociali şi a transmis că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situaţia bugetară şi dezechilibrele din sistem.

”În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













