„E foarte important, de exemplu, să închidă analiza cererilor de plată. Noi trebuie să încasăm câteva miliarde de euro pentru ultimele două cereri de plată din Fondul European. (... ) E un schimb de adrese, de clarificări şi aşa mai departe, pentru că e vorba de miliarde de euro care ne ţin în ţinta de deficit. E foarte important să controleze cheltuielile până la final de an şi să pregătească bugetul pe anul viitor", a spus Bolojan în cadrul Summitului Rethink România 2026 - "O viziune pentru România", care are loc la Sinaia, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, evaluările agenţiilor de rating sunt foarte importante.

„E important ca acest guvern să treacă de evaluările agenţiilor de rating care vin la început de an şi să dea o senzaţie că, în afară de retorica politică, totuşi, acţiunea este serioasă. E foarte important asta pentru 2027. Dacă se ratează şi 2027 sau premisele vor fi proaste, tabloul nu va fi bun. Pentru că, în general, anii electorali, cum e 2028, nu sunt nişte ani de restructurări. Nimeni nu face restructurări. Dacă nu se face acum asta, nu o să iasă bine", a adăugat fostul premier.