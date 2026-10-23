Convinsă că ajută autoritățile să prindă o grupare specializată în fraude bancare, aceasta a retras banii din conturi, i-a transportat până la Craiova și i-a lăsat într-o jachetă, lângă containerele de gunoi, într-un loc indicat de infractori, scrie nova.bg.

Potrivit poliției din Montana, femeia locuiește în satul Smolyanovtsi, din Bulgaria. Cazul a ieșit la iveală abia pe 20 octombrie, după ce victima le-a povestit rudelor ce i s-a întâmplat.

Cum au convins-o escrocii să își retragă toate economiile

Totul a început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un apel telefonic amenințător de la un bărbat necunoscut. La scurt timp, a fost contactată de un alt individ, care s-a prezentat drept polițist și s-a recomandat „inspectorul Kirilov”.

Sub pretextul unei operațiuni împotriva unor presupuşi infractori specializați în fraude bancare, falsul polițist a convins-o că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru a-i ajuta să fie prinși.

Pentru a-și îndeplini presupusa misiune, femeia a primit instrucțiuni clare: să își transfere economiile la o altă bancă și să majoreze limitele zilnice de retragere de pe cardurile bancare.

Victima a urmat indicațiile fără să își dea seama că era manipulată de escroci.

A retras 45.000 de euro și a venit cu banii la Craiova

Timp de mai multe zile, femeia a scos bani de la bancomatele din regiunea bulgară Montana. Până la 11 octombrie, suma retrasă ajunsese la 45.000 de euro.

A doua zi, la ordinul escrocilor, aceasta s-a deplasat în România, până la Craiova. Acolo, a pus banii într-o jachetă și a lăsat-o lângă containerele de gunoi, într-un loc stabilit în prealabil de cei care o înșelaseră.

Femeia credea că participă la o acțiune menită să ajute poliția să prindă infractori care comiteau fraude bancare. În realitate, a predat astfel toate economiile strânse, fără să știe că devenise victima unei înșelăciuni.

Poliția a aflat despre fraudă după aproape o săptămână

Cazul a fost raportat autorităților pe 20 octombrie, după ce femeia le-a povestit rudelor despre deplasarea în România și despre banii lăsați la locul indicat de escroci.

Poliția a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune, iar investigațiile sunt desfășurate de Direcția Regională de Poliție din Montana, Bulgaria.

Cazul evidențiază o metodă de fraudă în care infractorii se folosesc de identități false și de pretexte legate de presupuse anchete oficiale pentru a determina victimele să își retragă economiile și să le predea în locuri prestabilite.