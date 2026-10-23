Cazul, petrecut în vara anului 2025, s-a încheiat după intervenția instanței de dreptul muncii, compania acceptând să retragă avertismentul și să achite cheltuielile de judecată, scrie FanPage.

Incidentul a avut loc la oficiul poștal din Bribano, o localitate din comuna Sedico, provincia Belluno. Angajata a fost nevoită să prelungească programul pentru a face față volumului de muncă, în condițiile în care gestiona singură activitatea de la ghișeu.

În trei dintre cele patru zile, aceasta a lucrat aproximativ 15 minute peste program, iar în cea de-a patra a rămas încă 30 de minute. Pentru Poșta Italiană, problema nu a fost doar depășirea programului, ci și faptul că necesitatea efectuării orelor suplimentare fusese comunicată după termenul stabilit de regulamentele interne.

A rămas peste program pentru a termina munca, dar a primit o sancțiune

În ziua în care a anunțat că are nevoie de mai mult timp pentru a-și încheia activitatea, angajata se confruntase cu o dimineață deosebit de aglomerată. Oficiul funcționa cu un singur operator, iar numărul solicitărilor făcea dificilă rezolvarea tuturor sarcinilor în intervalul de lucru prevăzut.

Potrivit informațiilor prezentate despre caz, angajata era considerată vulnerabilă și din motive de sănătate.

După ce a primit notificarea privind sancțiunea disciplinară, aceasta a reacționat printr-o apărare scrisă de șase pagini și a cerut să fie audiată în prezența unui avocat sau a unui reprezentant sindical.

Conform relatării publicate de Corriere del Veneto, audierea nu a mai avut loc. Angajata s-a adresat ulterior Inspectoratului pentru Muncă, însă tentativa de conciliere cu angajatorul nu a dus la o înțelegere.

Cum s-a încheiat disputa cu Poșta Italiană

Cazul a ajuns în instanța specializată în litigii de muncă. În urma procedurii, Poșta Italiană a acceptat să retragă avertismentul disciplinar și să plătească cheltuielile de judecată.

Totuși, informațiile disponibile nu includ textul integral al unei hotărâri judecătorești, astfel că motivele juridice exacte care au stat la baza soluționării disputei nu pot fi stabilite în detaliu.