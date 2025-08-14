Economia României a crescut cu 1,2% în T2. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

14-08-2025 | 09:39
oameni pe strada
PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Adrian Popovici

„Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,3 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% comparativ cu semestrul I 2024, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul II 2025, fiind revizuită faţă de varianta publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025.

Mugur Isărescu: România nu este în recesiune

„Datele sunt clare, nu suntem în recesiune, cel puţin nu aşa cum se defineşte recesiunea. Dar există acest risc şi deocamdată totul depinde de continuarea programului fiscal, pentru că el aduce credibilitatea ţării. Pe partea monetară, cu refacearea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătăţit semnificativ, a crescut rezerva şi ea tinde să crească în continuarea, cursul este stabil. Riscul este legat în primul rând de factori externi, petru că industria românească depinde de ce se întâmplă în Europa şi acolo lucrurile nu arată prea bine. În al doilea rând, de această reducere masivă a consumului”, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu, marți, la prezentarea raportul trimestrial asupra inflaţiei.

În ciuda declarațiilor făcute de guvernatorul BNR, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice este unul real. El atrage atenţia asupra faptului că „nu era aşa de greu de anticipat” că economia să va îndrepta către o recesiune, având în vedere scăderea constantă a economiei din ultimii ani.

„Da, există riscul unei recesiuni, cred că e o chestiune absolut normală de care trebuie să luăm act. E un risc real şi trebuie să ne pregătim, chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune, să avem soluţii să avem măsuri care să facă trecerea prin recesiune cât mai uşoară posibil. Trebuia să fim pregătiţi deja, pentru că avem o creştere economică care a decelerat în fiecare an timp de patru ani, deci nu era aşa de greu de anticipat că ne vom îndrepta, la un moment dat, către o recesiune, dacă analizam scăderea creşterii economice în fiecare an”, a spus Nazare.

Seria ajustată sezonier

În trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 2,1%.

În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Serie brută

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul II 2025, a înregistrat o creştere cu 0,3%.

În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,3%.

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul I 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025, astfel:

- rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%; - rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, au fost revizuite de la 100,3% la 99,8%; - rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 99,8% la 100,3%;

- rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,5% la 100,4%;

- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,0% la 100,1%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană. 

