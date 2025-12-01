Grindeanu: „Ne-am făcut de râs cu dronele rusești. Am cerut premierului să vină în Parlament”

01-12-2025 | 08:17
sorin grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în privința doborârii dronelor rusești care au pătruns pe teritoriul României, „ne-am făcut de râs", adăugând că mecanismele care țin de aceste acțiuni ar trebui să funcționeze.

Mihai Niculescu

Liderul social-democrat a cerut premierului Ilie Bolojan să prezinte în Parlament o „radiografie” a securității naționale.

Grindeanu a fost întrebat duminică, la România TV, câte avioane trebuie să ridice România pentru a da jos câte o dronă rusească, transmite Agerpres.

„Eu nu sunt un fan al lui Traian Băsescu, dar pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să îți intre la Tulcea, apoi face o curbă, intră pe la Galați, face acea curbă prin Vrancea, se duce la Vaslui apoi se așează pe o casă în Republica Moldova? (...) Nu cred că e o imagine bună", a spus președintele PSD.

„Mă interesează să funcționeze mecanismele, mai ales din punct de vedere al securității naționale”

„Ce mă interesează și mai mult este să punem la punct aceste mecanisme, dincolo de funcții, pleacă cineva, vine altcineva. Mă interesează să funcționeze mecanismele, e important să punem la punct și mecanisme care nu funcționează și ar trebui să funcționeze, mai ales din punct de vedere al securității naționale", a adăugat Grindeanu.

drona poarta focsanilor
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Un apel către premier, de o lună: „Să vină în Parlament și să prezinte o radiografie”

„Tocmai de aceea să știți că noi, și e o lună deja de când i-am cerut premierului să vină în Parlament și să prezinte, dacă vreți, un fel de radiografie, asta am cerut, un fel de radiografie care ține de siguranța, securitatea națională. Și să ne spună care sunt planurile de viitor. Eu am înțeles că atunci pe moment a fost o chestiune în care nu voia să cedeze. Cabinetul meu a transmis către cabinetul prim-ministrului că acest lucru nu poate fi ignorat, că așteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament. Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru", a declarat liderul PSD.

Transparența ajutorului pentru Ucraina și Moldova

Întrebat dacă este de acord cu transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean și statului moldovean, Grindeanu a spus: „Da. Fără nuanțe. Total. S-ar putea să fie, și acum doar speculez, s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT".

Declarațiile lui Grindeanu vin după incidentul de marți, când o dronă a traversat spațiul aerian românesc din zona Tulcea până în Vaslui, fiind în cele din urmă găsită căzută pe teritoriul unui sat din județul Vaslui, după ce a survolat mai multe județe fără să fie doborâtă de forțele aeriene române.

Sursa: Agerpres

Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

