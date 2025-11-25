Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli"

25-11-2025 | 16:37
Traian Basescu, PRO TV
PRO TV

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

autor
Mihai Niculescu

Declarațiile fostului președinte al României vin după ce a 13-a pătrundere neautorizată a unui vehicul fără pilot pe teritoriul național s-a încheiat cu descoperirea dronei căzute în Vaslui, după ce survolase trei județe.

„Până una alta, am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, degeaba suntem plini de F-16, degeaba le ridicăm şi spunem apăsat: am ridicat avioane de vânătoare. Am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă. Deci, începem să fim ridicoli”, a comentat Traian Băsescu, conform news.ro.

Proiectul legislativ privind controlul utilizării spațiului aerian, care reglementează procedurile prin care armata poate doborî drone care intră ilegal în spațiul aerian al României a fost adoptat în luna februarie de Senat, cameră decizională, dar normele de aplicare au întârziat până luna trecută.

„O țară care se respectă nu permite ca spațiul aerian să fie transformat în bulevard"

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că dronele care intră în spațiul aerian național ar trebui doborâte.

Traian Basescu, PRO TV
Traian Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide, care nu servesc interesul naţional

„Ar însemna doborârea lor. Nimeni nu ne-ar putea reproșa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborâm, asta e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiul aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor rusești", a declarat Traian Băsescu.

Lipsă de echipamente sau lipsă de pricepere

Întrebat de ce consideră că nu se acționează în acest sens, fostul șef al statului a arătat că sunt două motive.

„Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deși aici nu cred, măcar și dotarea cu mașini de luptă Gepard care sunt speciale pentru lupta antiaeriană, ori nu avem priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem, în așa fel încât să doborâm dronele", a afirmat el.

„Drona a fost doborâtă de un plop, în Vaslui"

Potrivit lui Băsescu, în incidentul de marți mai există o problemă: „N-am putut să supraveghem spațiul aerian". „Au spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia, după ce a survolat vreo trei județe, dar ea a fost doborâtă de un plop, în județul Vaslui", a arătat el, ironic

Potrivit lui Traian Băsescu, „este clar că Putin face un joc de uzură și, în același timp, și testează capacitatea noastră de a reacționa".

Forțele Aeriene au detectat marți dimineața pătrunderi de drone în spațiul aerian național. Una dintre acestea a traversat spațiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din județul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona județului Galați.

Două aeronave germane Eurofighter Typhoon de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu și două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea și Galați.

Colonelul Corneliu Pavel, purtătorul de cuvânt al MApN, a informat că nicio țintă aeriană nu mai apare la acest moment pe sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Potrivit sursei citate, aceasta a fost a 13-a pătrundere neautorizată a unui vehicul fără pilot pe teritoriul național.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-11-2025 16:26

