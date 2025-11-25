Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Populația din sud-estul țării, a primit mesaje RO-Alert și a fost îndemnată să se adăpostească. Drona s-a prăbușit, în cele din urmă, în curtea unui localnic, din Vaslui. Este prima dată când o dronă pătrunde în spațiul aerian românesc, pe timpul zilei.

Până acum, autoritățile au confirmat 13 pătrunderi neautorizate, ale unor obiecte aeriene fără pilot și peste 40 de situații în care fragmente de drone au căzut pe teritoriul României.

Priviți secvențe filmate dimineață, în jurul orei 8 și 30 de minute - în Tecuci, Galați. Un avion de luptă Eurofighter Typhoon - pilotat de militari germani de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu - se afla în urmărirea dronei. Are liber să o distrugă, dacă o poate face în siguranță.

Corespondent PRO TV: „Alarma a fost dată în jurul orei 6 și jumătate dimineața. Potrivit ministerului apărării, drona a pătruns în spațiul aerian românesc din direcția Vîlcove, în Ucraina, spre Chilia Veche, în județul Tulcea. La ora 6:55, autoritățile au transmis mesaj RO-alert în zona județului Tulcea”.

La ora 7 și 11 minute, două avioane germane Eurofigher Typhoon - care au fost ridicate de la baza Mihail Kogălniceanu - au raportat primul contact vizual cu drona. Autorizația de doborâre nu a fost folosită pentru că ținta nu se mai afla în spațiul aerian românesc - trecuse înapoi în Ucraina. Peste 20 de minute, gradul de alertă a crescut iar.

Corespondent PRO TV: „La 7:37 s-a ordonat ridicarea de la sol a două avioane F-16 de la baza Borcea iar la 7:48 s-a emis mesaj RO-alert și pentru județul Galați. La 7:50, sistemele radar au detectat o a doua pătrundere neautorizată în spațiul aerian românesc, în zona județului Galați, de această dată, iar aeronavele au avut contact radar cu aceasta”.

Drona zbura la altitudine mică - o tehnică folosită pentru a evita detectarea și doborârea, au transmis surse din Ministerul Apărării. Pilotul nu a putut face „lock” pe radar - adică nu a putut fixa precis ținta ca să deschidă foc.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Piloții trebuiau să o vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată să tragă în ea cu rachete. Dacă se îndeplineau aceste condiții ar fi putut fi dată jos. Iată că nu au reușit. Mi-aș fi dorit să o dea jos”.

Corespondent PRO TV: „Ținta a mai fost depistată în estul județului Vrancea unde s-a emis de asemenea mesaj Ro-alert, apoi a dispărut de pe radar. Aproape două ore mai târziu, s-a raportat că o dronă s-a prăbușit într-o gospodărie din localitatea Puiești, județul Vaslui, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Reprezentanții MApN nu pot spune dacă este aceeași dronă urmărită pe radare toată dimineața”.

Drona care s-a prăbușit nu transporta explozibil. Pagubele au fost minime. În cădere a lovit doar un arbore.

Eduard Popică, prefect de Vaslui: „Am identificat obiectul. Era de culoarea albă, undeva la 1 metru și jumătate 2 metri ca și diametru. Era distrusă, bucățile fiind răsfirate pe o suprafață mai mare de teren”.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „S-a prăbușit singură, nu au tras în ea și probabil ori a pierdut comanda, ori a rămas fără combustibil, zbura de ceva vreme”.

Generalul-locotenent în retragere Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei este de părere că zona pe care a tranzitat-o drona nu a fost aleasă întâmplător.

gl. lt. (r) Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii multinaționale din sud-estul Europei: „Poarta Focșanilor este un obiectiv care trebuie menținut de forțele proprii în cazul unei agresiuni pentru că dacă plecăm de la ideea unei agresiuni dinspre est... Ar deschide direcții de ofensivă spre București și după spre culoarul Dunării. Aceste acțiuni sunt de testare, de testare a NATO, dar și a capacităților noastre de reacție. Nu cred că este un spionaj. Imaginile pe care le poate lua o dronă Geran 2 le poți obține prin satelit”.

Urmare a atacului masiv asupra Ucrainei desfășurat în ultimele ore, o dronă s-a prăbușit și în Republica Moldova - în localitatea Florești, peste casa paznicului unei livezi.

Ion Murea, primarul localității Cuhureștii de Jos - Florești: „E grav pentru comunitate, pentru sat, fiind atât de aproape de sat, unde a căzut drona”.

Aparatul de zbor - de tip Gerbera și fabricație rusească, potrivit autorităților de la Chișinău - nu avea încărcătură explozivă.

Poliția moldoveană a transmis că acest tip de dronă poate fi utilizat - printre altele - pentru inducerea in eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații.

În total, sistemele de supraveghere ale Armatei din Republica Moldova au detectat șase drone care au traversat ilegal spațiul aerian al țării vecine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













