Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

25-11-2025 | 17:43
Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.

Elena Bejinaru,  Ina Popescu,  Marius Grama

Populația din sud-estul țării a primit mesaje RO-Alert prin care era sfătuită să se adăpostească. Nimeni nu a fost rănit.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au reperat drona prima dată la Periprava, în județul Tulcea. La 6 și 28 de minute, două avioane de luptă Eurofighter Typhoon s-au ridicat de la baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

În aceste imagini, este surprins momentul în care una dintre aeronavele militare urmărește obiectul zburător care se îndreaptă spre teritoriul Ucrainei.

Locuitorii din Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care erau îndemnați să se adăpostească. Apoi, piloții au transmis că drona a părăsit spațiul aerian românesc.

Citește și
drona
Dronă rusească prăbușită în Republica Moldova peste o casă. Autoritățile au evacuat zona de urgență

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Piloții trebuiau să o vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată să tragă în ea cu rachete. Dacă se îndeplineau aceste condiții ar fi putut fi dată jos. Iată că nu au reușit. Mi-aș fi dorit să o dea jos”.

Corneliu Pavel, purtător de cuvânt MApN: „Acești piloți au avut contactul vizual cu ținta aeriană în zona localității Chilia la granita dintre Romania și Ucraina, au avut autorizație pentru a angaja ținta aeriană”.

La 7 si 48 de minute locuitorii județului Galați, au fost si ei avertizați de riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alte două aeronave, F-16, au decolat în misiune, de la Baza Aeriana Borcea. O oră mai târziu a fost emis mesajul RO-Alert și în Vrancea.

La 10 și 45 de minute un apel la 112 anunța că un aparat de zbor s-a prăbușit în curtea unei familii din localitatea Puiești județul Vaslui.

Corespondent PRO TV: „Drona a pătruns în spațiul aerian românesc dinspre Vâlcov, Ucraina, pe la Periprava, și a părăsit teritoriul nostru 25 de kilometri mai departe, pe la Chilia Veche. A reapărut apoi în nordul județului Galați, s-a deplasat prin nord-estul județului Vrancea, pentru se prăbuși, după ce a parcurs mai bine de 100 de kilometri, în sudul județului Vaslui”.

Aparatul de zbor fără pilot ar fi lovit în cădere un arbore și a aterizat pe proprietatea unui localnic.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărăii Naționale: „S-a prăbușit singură, nu au tras în ea și probabil ori a pierdut comanda, ori a rămas fără combustibil, zbura de ceva vreme”.

La fața locului au ajuns cei de la SRI, Armata, criminaliști și jandarmi.

Eduard Popică, prefect de Vaslui: „Era de culoarea albă undeva la 1 metru și jumătate, doi metri. Era distrusă, bucățile fiind răsfirate pe o suprafață mai mare de teren”.

În același timp, în Republica Moldova o dronă a căzut peste o casă din raionul Florești, iar alte cinci aparate de tip Shahed au fost detectate în sudul țării.

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli" în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

Republica Moldova a raportat mai multe pătrunderi ale dronelor rusești, una dintre ele prăbușindu-se peste o casă din raionul Florești. Autoritățile au evacuat zona și au securizat perimetrul.

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Motivul respingerii vizează discriminarea pe care legea, în forma actuală, o face între persoanele cu afecțiuni grave.

Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore" de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.

Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli" în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.

