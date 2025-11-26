Ambasadorul Rusiei la Chişinău, convocat la MAE. La ieșire, a dat peste epava dronei căzute marți. Cum a reacționat

Stiri externe
26-11-2025 | 18:27
Ambasador Rusia dronă
AFP

Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest după ce şase drone au încălcat, marţi, spaţiul aerian al ţării.

autor
Claudia Alionescu

La ieşirea din sediul MAE, diplomatul rus a descoperit că pe scări era epava unei drone care se prăbuşise cu o zi înainte pe acoperişul unei locuinţe din raionul Floreşti.

Ambasador Rusia dronă

În dimineaţa zilei de 25 noiembrie, pe fondul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, 6 drone au survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbuşit pe acoperişul unei locuinţe din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) a comunicat că drona este de tip Gerbera, de fabricaţie rusească, şi nu avea încărcătură explozivă.

Potrivit IGP, modelul poate fi utilizat pentru inducerea în eroare, misiuni de supraveghere şi colectare de informaţii, dar şi transport de explozibili.

Citește și
f-16 romania
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

Ca urmare, reprezentantul trimis de Moscova la Chişinău pentru a o reprezenta a fost convocat la MAE moldovean, unde i s-a transmis că astfel de acţiuni încalcă suveranitatea ţării şi i s-a cerut să întreprindă măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

„Ministerul a calificat aceste acţiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii Republicii Moldova şi o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale şi regionale. MAE a reiterat apelul către Federaţia Rusă de a evita orice acţiuni care pun în pericol securitatea ţării noastre şi de a respecta cu stricteţe normele internaţionale, precum şi suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. Totodată, Ministerul a solicitat ambasadei Federaţiei Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, a informat într-un comunicat Ministerul de Externe de la Chişinău. 

La ieşirea din sediul MAE, diplomatul rus a văzut chiar drona care a intrat neautorizat pe teritoriul ţării şi, ulterior, s-a prăbuşit la Floreşti. Aceasta fusese adusă în faţa clădirii cât timp Ozerov s-a aflat înăuntru, precizează NewsMaker, citat de News.ro. 

Ambasador Rusia dronă

Nu este pentru prima dată când ambasadorul agreat la Chişinău este pus faţă în faţă cu dovezile încălcării spaţiului aerian moldovean din cauza războiului de agresiune al Moscovei în Ucraina vecină. În februarie, când diplomatul a mai fost convocat la MAE, i s-au prezentat fragmente din drone care căzuseră pe teritoirul ţării.

Ambasadorul pune la îndoială incidentul cu drona căzută

Cu toate acestea, ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău a pus la îndoială circumstanţele incidentului de la Floreşti. El a spus că experţii trebuie să clarifice ce s-a întâmplat şi a sugerat chiar că incidentul ar fi o „operaţiune sub steag fals”, relatează NewsMaker.

„S-a aşezat pe acoperiş şi nici ea nu s-a distrus şi nici nu a distrus nimic în jur. Voi înşişi credeţi în asta?”, le-a spus diplomatul jurnaliştilor.

„Orice expert vă va spune că numărul de serie al acestei drone a apărut deja pe 18 noiembrie, în regiunea Harkov”, a susţinut el.

„Şi deodată, se pomeneşte în mod miraculos, peste câteva zile, la Floreşti. (…) Nu poate ea să zboare din Harkov până la Floreşti. Fizic nu poate să facă asta”, a argumentat diplomatul.

„Sunt de acord că aceste chestiuni trebuie clarificate de specialişti. De aceea, propunem să schimbăm logica relaţiilor noastre şi să ieşim din acest cerc vicios al exprimării protestelor după ce se produc anumite evenimente. Pentru că foarte multe operaţiuni au loc sub steag fals şi se fac multe încercări de a ne deteriora relaţiile cu Moldova”, a declarat Ozerov.

Ce au spus doi adolescenți care au sunat la 112. Au fost amendați cu 2.000 de lei fiecare

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Republica Moldova, Chisinau, ambasador, drona,

Dată publicare: 26-11-2025 18:07

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
Stiri actuale
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe
Stiri actuale
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, SOS a ieșit din sală, iar AUR  a votat ”pentru”. 

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28