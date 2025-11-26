Ambasadorul Rusiei la Chişinău, convocat la MAE. La ieșire, a dat peste epava dronei căzute marți. Cum a reacționat

Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest după ce şase drone au încălcat, marţi, spaţiul aerian al ţării.

La ieşirea din sediul MAE, diplomatul rus a descoperit că pe scări era epava unei drone care se prăbuşise cu o zi înainte pe acoperişul unei locuinţe din raionul Floreşti.

AFP

În dimineaţa zilei de 25 noiembrie, pe fondul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, 6 drone au survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbuşit pe acoperişul unei locuinţe din satul Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti. Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) a comunicat că drona este de tip Gerbera, de fabricaţie rusească, şi nu avea încărcătură explozivă.

Potrivit IGP, modelul poate fi utilizat pentru inducerea în eroare, misiuni de supraveghere şi colectare de informaţii, dar şi transport de explozibili.

Ca urmare, reprezentantul trimis de Moscova la Chişinău pentru a o reprezenta a fost convocat la MAE moldovean, unde i s-a transmis că astfel de acţiuni încalcă suveranitatea ţării şi i s-a cerut să întreprindă măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare.

„Ministerul a calificat aceste acţiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranităţii Republicii Moldova şi o ameninţare directă la adresa securităţii naţionale şi regionale. MAE a reiterat apelul către Federaţia Rusă de a evita orice acţiuni care pun în pericol securitatea ţării noastre şi de a respecta cu stricteţe normele internaţionale, precum şi suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova. Totodată, Ministerul a solicitat ambasadei Federaţiei Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, a informat într-un comunicat Ministerul de Externe de la Chişinău.

La ieşirea din sediul MAE, diplomatul rus a văzut chiar drona care a intrat neautorizat pe teritoriul ţării şi, ulterior, s-a prăbuşit la Floreşti. Aceasta fusese adusă în faţa clădirii cât timp Ozerov s-a aflat înăuntru, precizează NewsMaker, citat de News.ro.

AFP

Nu este pentru prima dată când ambasadorul agreat la Chişinău este pus faţă în faţă cu dovezile încălcării spaţiului aerian moldovean din cauza războiului de agresiune al Moscovei în Ucraina vecină. În februarie, când diplomatul a mai fost convocat la MAE, i s-au prezentat fragmente din drone care căzuseră pe teritoirul ţării.

Ambasadorul pune la îndoială incidentul cu drona căzută

Cu toate acestea, ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău a pus la îndoială circumstanţele incidentului de la Floreşti. El a spus că experţii trebuie să clarifice ce s-a întâmplat şi a sugerat chiar că incidentul ar fi o „operaţiune sub steag fals”, relatează NewsMaker.

„S-a aşezat pe acoperiş şi nici ea nu s-a distrus şi nici nu a distrus nimic în jur. Voi înşişi credeţi în asta?”, le-a spus diplomatul jurnaliştilor.

„Orice expert vă va spune că numărul de serie al acestei drone a apărut deja pe 18 noiembrie, în regiunea Harkov”, a susţinut el.

„Şi deodată, se pomeneşte în mod miraculos, peste câteva zile, la Floreşti. (…) Nu poate ea să zboare din Harkov până la Floreşti. Fizic nu poate să facă asta”, a argumentat diplomatul.

„Sunt de acord că aceste chestiuni trebuie clarificate de specialişti. De aceea, propunem să schimbăm logica relaţiilor noastre şi să ieşim din acest cerc vicios al exprimării protestelor după ce se produc anumite evenimente. Pentru că foarte multe operaţiuni au loc sub steag fals şi se fac multe încercări de a ne deteriora relaţiile cu Moldova”, a declarat Ozerov.

