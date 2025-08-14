Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost pus în dezbatere. DOCUMENT

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Noul pachet încearcă să descurajeze multinaționalele care exportă profitul în alte țări pentru a evita taxele din România. Apare un nou mecanism, care va înlocui impozitul minim pe cifra de afaceri introdus anul trecut pentru companiile mari cu profit mic și care a descurajat investițiile, zice ministrul Finanțelor.

O altă măsură vizează coletele cu comenzi de pe site-uri precum Shein, Temu sau Trendyol. Apare o nouă taxă de 25 de lei, pentru cele sub 150 de euro. În România, numărul lor a crescut de la 3 - 4.000 de colete pe zi, la 225.000, în defavoarea comerțului autohton.

Pe de altă parte, ar urma să crească valoarea capitalului social pentru companii, pentru că a rămas la 200 de lei încă din 1990.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Propunem stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăților de tip SRL, vor fi norme tranzitorii, bani care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiți pentru companii, nu sunt blocați, dar și statul în momentul în care aceste companii ajung în insolvență, poate să și-i recupereze”.

Printre măsurile anunțate sunt și sancțiuni penale pentru cei care vând sau cumpără firme cu datorii la stat, pentru a nu le plăti, modificarea sistemului de eșalonări, dar și obligația ca toate firmele să dețină un cont bancar.

