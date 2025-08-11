Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Stiri Politice
11-08-2025 | 12:49
lideri psd
Inquam Photos / George Calin

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

autor
Adrian Popovici ,  Cristian Matei

”Partidul Social Democrat, să fim foarte clari, nu amenință. Partidul Social Democrat este foarte responsabil. Am intrat la guvernare, am acceptat un premier care nu face parte din Partidul Social Democrat, deși ponderea noastră politică este mult mai mare. Vrem decență, responsabilitate, dialog.

Nu vrem să pornim de pe poziții radicale, așa cum fac anumiți oameni politici care susțin acest guvern. Trebuie să revenim la calm, dar în același timp să revenim cu baze concrete, cu proiecte concrete, asumate, care la finalul zilei sunt susținute de români, pentru că noi nu facem politică pentru noi, facem politică pentru români.”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD, Victor Negrescu, chiar înainte să înceapă ședința social-democraților.

La rândul său, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că social-democraţii nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni.

"Astăzi analizăm (dacă PSD ar trebui să mai rămână la guvernare sau nu - n.r.). PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulţi decât PNL şi USR la un loc. Aşa că nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieşirea PSD de la guvernare. Aţi văzut că în ultimele zile a existat o oarecare stare de nemulţumire în rândul colegilor noştri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare", a spus Zamfir înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă ar fi fost mai multă linişte în coaliţie fără USR, acesta a spus: "E bună întrebarea. La nivel personal, cred că da. (...) Nu discutăm noi acum pe cine să excludem şi pe cine să mai aducem la guvernare. Cert este că atitudinea colegilor noştri de la USR trebuie categoric revizuită. Vă aduc aminte că încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una - haideţi să spun - mai soft, lipsită de respect".

De ce s-a supărat Grindeanu, șeful PSD

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Naţional.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a poziţionării unor parteneri faţă de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. În opinia PSD, acţiunile şi declaraţiile recente ale unor membri ai coaliţiei, contrare obligaţiilor legale şi normelor de conduită instituţională, afectează nu doar relaţiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci şi echilibrul necesar în funcţionarea Guvernului”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de interpretările istorice, respectul faţă de instituţiile statului, faţă de normele constituţionale şi faţă de memoria istorică trebuie să prevaleze în viaţa politică.

„Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost şef de stat nu este o chestiune opţională, ci o responsabilitate instituţională. Reuniunea Biroului Permanent Naţional are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcţionării coaliţiei de guvernare şi stabilirea unei poziţii clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiţii de respect reciproc şi corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susţinerea unei guvernări stabile, în interesul cetăţenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credinţă şi dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcţii politice durabile”, a spus Grindeanu.

Controverse în coliție după moartea lui Ion Iliescu

Discuţiile în coaliţie au început după ce USR a propus în şedinţa de Guvern din 5 august să nu fie declarată o zi de doliu naţional în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu.

„Din respect pentru victimele Revoluţiei şi ale Mineriadelor, USR a propus în şedinţa de Guvern să nu fie doliu naţional. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanţii USR nu vor participa la funeralii”, spunea, la acea dată, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Ulterior, PSD anunţa că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe la şedinţele coaliţiei de guvernare până când cei de la USR nu îşi vor revizui atitudinea.

„Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi vor fi judecaţi mâine, la rândul lor! PSD are respect faţă de instituţiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică manifestate de liderii USR, chiar şi în şedinţe oficiale de Guvern. De aceea, am decis, alături de colegii din conducerea PSD, să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică şi îşi vor revizui atitudinea!”, a afirmat Sorin Grindeanu, pe 6 august, într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

Sursa: Agerpres, Pro TV

Etichete: guvern, PSD, sorin grindeanu, coalitie,

Dată publicare: 11-08-2025 07:18

