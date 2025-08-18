USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că banii pentru investiții de care vorbesc liderii PSD, de fapt, nu au existat niciodată.

”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există. Nu poți să tai ceva ce nu există.”, spune Fritz într-un mesaj publicat pe Facebook.

Liderul USR oferă și un exemplu în acest sens, programul de investiții în sănătate, ”anunțat cu 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, complementar PNRR-ului”.

”Inclusiv noi, la Timișoara, am scris un proiect convinși că sunt fonduri europene. Și acum când am întrebat: domnule ministru, ce mai auzim de acest program? Îmi spune ministrul că a descoperit că acest program n-are nicio acoperire în buget.

În final, cei care plătesc pentru aceste greșeli și minciuni sunt cetățenii. Și, da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică și în democrația însăși. Și trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte și responsabilitate.”, mai spune președintele USR.

Scandal în Guvernul PSD-USR-PNL-UDMR

În prezent, guvernarea PSD-PNL-USR-UDMR este în impas, după boicotul declanșat de social-democrați, iar pachetul doi de măsuri fiscale riscă să rămână doar pe hârtie.

Vicepreşedintele PSD Radu Moldovan a declarat că partidul său "nu va mai tolera lipsa de respect din cadrul coaliţiei" şi că social-democraţii se opun "total" măsurilor care ar duce la stoparea investiţiilor.

În urmă cu aproximativ o săptămână, președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul pe care îl conduce are câteva condiții pentru a ”reveni” la ședințele coaliției de guvernare.

Printre acestea se află și investițiile prin programul Saligny.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













