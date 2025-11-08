Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care oferea 1 mil. euro șpagă

Stiri Politice
08-11-2025 | 21:30
octavian berceanu
Inquam

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, ar fi martorul denunțător în dosarul DNA privindu-l pe fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă care oferea un milion de euro șpagă ministrului Apărării pentru contracte la MApN.

autor
Cristian Anton

Fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a venit, sâmbătă, cu precizări despre dosarul DNA în care apare numele său, el arătând că la începutul lunii septembrie a fost invitat la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului şi a primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.

Berceanu a menţionat că, ulterior acestei întâlniri, a informat organele competente şi a colaborat cu autorităţile.

”Având în vedere informaţiile apărute recent în spaţiul public privind menţionarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de martor, şi ţinând cont de faptul că investigaţia este în prezent în desfăşurare, doresc să formulez următoarele precizări: Am acţionat în deplină conformitate cu legea şi cu propriile convingeri, considerând că orice cetăţean are datoria morală şi legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranţei naţionale”, spune Octavian Berceanu pe Facebook.

El precizează că, având în vedere că ancheta este încă în curs de desfăşurare, nu poate oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia.

Citește și
Marius Ovidiu Isăilă
Interceptări în dosarul în care un fost senator PSD voia să-i dea 1 mil. euro șpagă ministrului Apărării. ”Dăm și la geantă”

”Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului. Discuţia s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, arată Berceanu.

”Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente”

Fostul şef al Gărzii de Mediu mai spune că ”nu a cunoscut anterior persoana care l-a contactat şi că nu există între ei relaţii de prietenie sau colaborare, contrar informaţiilor eronate vehiculate în presă”.

”Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente şi am colaborat cu autorităţile în cadrul procedurilor legale. Cred că doar prin onestitate, transparenţă şi curaj putem construi o societate dreaptă şi integră. Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupţie, indiferent de context, şi consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”, menţionează Octavian Berceanu.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru cumpărare de influenţă.

Procurorii precizează că, în 9 şi 15 octombrie, în Bucureşti, inculpatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în 24 octombrie, inculpatul crezând că ministrul Apărării ar putea influenţa conducerea C.N. Romtehnica S.A., având ca acţionar unic Ministerul Apărării să încheie contracte comerciale cu o societate privată.

Fostul senator PSD Isăilă a făcut deja închisoare într-un dosar de corupție

”Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile”, a mai transmis DNA.

Potrivit unor surse judiciare, persoana respectivă ar fi fostul senator PSD de Dâmboviţa Marius Ovidiu Isăilă.

Acesta are o condamnare definitivă, din 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare. Isăilă fusese trimis în judecată tot de DNA în 23 iulie 2014 pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a anunţat, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”.

Interceptări în dosarul în care un fost senator PSD voia să-i dea 1 mil. euro șpagă ministrului Apărării. ”Dăm și la geantă”

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, dna, șpagă, octavian berceanu, denunt, Ministrul Apărării Naţionale,

Dată publicare: 08-11-2025 21:30

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie de fake news: ”Mafiile PSD și AUR bagă mulți bani”
Stiri Politice
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie de fake news: ”Mafiile PSD și AUR bagă mulți bani”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză o campanie de fake news împotriva sa, declanșată de ”mafiile PSD și AUR”, care ”bagă mulți bani” pentru a ”reveni la conducerea acestui oraș”.

Interceptări în dosarul în care un fost senator PSD voia să-i dea 1 mil. euro șpagă ministrului Apărării. ”Dăm și la geantă”
Stiri actuale
Interceptări în dosarul în care un fost senator PSD voia să-i dea 1 mil. euro șpagă ministrului Apărării. ”Dăm și la geantă”

Ies la iveală detalii din scandalul de corupție care a dus la arestarea fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă.

Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială”
Stiri Politice
Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială”

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune ltelevizată. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a spus edilul sectorului 4, care vrea să conducă și Bucureștiul.

Fost senator PSD, arestat: A promis șpagă de 1 mil. euro ministrului USR al Apărării. Reacție: „Am refuzat categoric”
Stiri Justitie
Fost senator PSD, arestat: A promis șpagă de 1 mil. euro ministrului USR al Apărării. Reacție: „Am refuzat categoric”

Un fost senator PSD a fost arestat la propunerea DNA după ce ar fi promis unui martor denunțător că va da 1 milion de euro mită ministrului USR al Apărării în schimbul unor contracte. Fostul senator a mai fost condamnat o dată pentru corupție.

Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție”
Stiri Politice
Un senator anunță că pleacă din PSD și publică o poză cu Luis Lazarus: ”Am ales să fac parte din Partidul Dreptate și Frăție”

Un senator PSD a anunțat, luni, că ”a ales” să facă parte dintr-un nou partid, care se numește Partidul Dreptate și Frăție (PDF).

Recomandări
Donald Trump: ”Se întâmplă să-mi placă poporul român, cred că este minunat. Relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Donald Trump: ”Se întâmplă să-mi placă poporul român, cred că este minunat. Relația cu România este foarte bună”

În cadrul întâlnirii cu premierul maghiar Viktor Orban, la Casa Albă, Donald Trump a vorbit despre anunțul Statelor Unite de a reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu.  

VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”
Stiri externe
VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”

Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de euro, a fost distrusă complet.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Noiembrie 2025

30:26

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28