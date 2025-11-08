Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care oferea 1 mil. euro șpagă

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, ar fi martorul denunțător în dosarul DNA privindu-l pe fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă care oferea un milion de euro șpagă ministrului Apărării pentru contracte la MApN.

Fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a venit, sâmbătă, cu precizări despre dosarul DNA în care apare numele său, el arătând că la începutul lunii septembrie a fost invitat la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului şi a primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.

Berceanu a menţionat că, ulterior acestei întâlniri, a informat organele competente şi a colaborat cu autorităţile.

”Având în vedere informaţiile apărute recent în spaţiul public privind menţionarea numelui meu într-un dosar aflat în instrumentarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de martor, şi ţinând cont de faptul că investigaţia este în prezent în desfăşurare, doresc să formulez următoarele precizări: Am acţionat în deplină conformitate cu legea şi cu propriile convingeri, considerând că orice cetăţean are datoria morală şi legală de a semnala faptele care pot aduce atingere siguranţei naţionale”, spune Octavian Berceanu pe Facebook.

El precizează că, având în vedere că ancheta este încă în curs de desfăşurare, nu poate oferi detalii suplimentare până la finalizarea acesteia.

”Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului. Discuţia s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”, arată Berceanu.

Fostul şef al Gărzii de Mediu mai spune că ”nu a cunoscut anterior persoana care l-a contactat şi că nu există între ei relaţii de prietenie sau colaborare, contrar informaţiilor eronate vehiculate în presă”.

”Ulterior acestei întâlniri, am informat organele competente şi am colaborat cu autorităţile în cadrul procedurilor legale. Cred că doar prin onestitate, transparenţă şi curaj putem construi o societate dreaptă şi integră. Rămân ferm împotriva oricăror forme de corupţie, indiferent de context, şi consider că fiecare dintre noi are responsabilitatea de a o combate”, menţionează Octavian Berceanu.

DNA a anunţat, vineri, că o persoană care ar fi vrut să dea un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii Romtehnica pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA şi ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti pentru cumpărare de influenţă.

Procurorii precizează că, în 9 şi 15 octombrie, în Bucureşti, inculpatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în 24 octombrie, inculpatul crezând că ministrul Apărării ar putea influenţa conducerea C.N. Romtehnica S.A., având ca acţionar unic Ministerul Apărării să încheie contracte comerciale cu o societate privată.

Fostul senator PSD Isăilă a făcut deja închisoare într-un dosar de corupție

”Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile”, a mai transmis DNA.

Potrivit unor surse judiciare, persoana respectivă ar fi fostul senator PSD de Dâmboviţa Marius Ovidiu Isăilă.

Acesta are o condamnare definitivă, din 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare. Isăilă fusese trimis în judecată tot de DNA în 23 iulie 2014 pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ministrul Apărării, Ionuţ Mosteanu, a anunţat, după arestarea unei persoane care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, o companie coordonată de MApN, că a refuzat „categoric” orice întâlnire „cu acea persoană”, că este martor în dosar şi că sprijină „pe deplin” autorităţile pentru „clarificarea faptelor”.

