Interceptări în dosarul în care un fost senator PSD voia să-i dea 1 mil. euro șpagă ministrului Apărării. ”Dăm și la geantă”

Ies la iveală detalii din scandalul de corupție care a dus la arestarea fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă.

Fostul politician este acuzat că i-ar fi promis ministrului Apărării Naționale, prin intermediul unui prieten comun, 1 milion de euro șpagă, pentru a facilita un import masiv de obuze de către Romtehnica. Isăilă, filat de procurorii DNA, respinge categoric acuzațiile.

Marius Ovidiu Isăilă, susțin procurorii DNA, ar fi apelat la un prieten comun pentru a-i transmite ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, că își dorește să intervină la Romtehnica, ca să accepte o afacere de sute de milioane de euro.

Fostul senator PSD, care ar fi reprezentat interesele unei firme din Bulgaria, ar fi propus companiei ministerului Apărării să cumpere din Kazahstan un milion de obuze și muniție de artilerie, de calibrele 122 și 155 milimetri.

O afacere cel puțin suspectă, câtă vreme piața mondială are probleme cu stocurile din pricina războiului din Ucraina. Isăilă a fost înregistrat când ar fi vorbit despre contract.

Înregistrări DNA: detalii despre modul de livrare

Isăilă Marius-Ovidiu: „Le aducem dezasamblate aici. Le predăm cui ne spun ei. La o fabrică care ne-o spun ei. Le punem, le asamblăm din nou, le vopsim, le aranjăm și statul român le vinde. Prin intermediul societății din Bulgaria, le vindem. End-user-ul este Ucraina, ca să știi!”

Tot Isăilă i-ar fi transmis lui Moșteanu să primească un comision uriaș din afacere și l-ar fi sfătuit să accepte banii, ca să nu rămână în istorie ca "prostul satului".

Isăilă Marius-Ovidiu: „Tu explică-i lui: 'Bă, nu muncești pe gratis! Fă-o. Că nu știi cât stai! Nu te mai întâlnești cu funcția asta, acum. Îi zici: Bă! Ai un milion! Ai luat banii și asta-i treaba.'”

Ministrul Apărării a reacționat pe contul său de socializare și a scris că a refuzat categoric să îl întâlnească pe Isăilă sau pe omul de afaceri bulgar. Moșteanu susține că este martor în dosarul DNA și că va sprijini ancheta.

Fostul senator încerca să evite monitorizarea

Corespondent Știrile PRO TV: „De teamă să se întoarcă după gratii, unde a mai stat aproape 3 ani și jumătate, fostul senator social-democrat ar fi încercat să sufle și în iaurt. La întâlnirile cu intermediarul l-ar fi pipăit la propriu ca să se asigure că nu are microfoane asupra lui. Ba chiar, susțin surse apropiate de anchetă, i-ar fi cerut să își instaleze în telefonul mobil o aplicație franțuzească de mesagerie despre care credea că este securizată și nu poate fi accesată de procurorii DNA.”

Doar că intermediarul l-a denunțat pe Isăilă, iar fostul politician, eliberat condiționat din penitenciar în mai 2020, a fost monitorizat și interceptat de anchetatori. Inclusiv când îi transmitea ministrului Apărării modalitatea în care îi poate plăti milionul de euro promis.

Isăilă Marius-Ovidiu: „Vrea și la geantă, dăm și la geantă! Să nu avem urme! Fără urme!”

Procurorii îi luaseră deja urma lui Isăilă și l-au reținut, apoi au convins un judecător să îl aresteze pentru 30 de zile pentru acuzația de cumpărare de influență. Fostul parlamentar susține prin vocea avocatei sale că respinge categoric acuzațiile.

