Fost senator PSD, reținut de DNA. Ar fi promis o șpagă de 1 milion de € către ministrul USR al Apărării pentru contracte

Un fost senator PSD a fost reținut de DNA după ce ar fi promis unui martor denunțător că va da 1 milion de euro mită ministrului USR al Apărării în schimbul unor contracte. Fostul senator a mai fost condamnat o dată pentru corupție.

Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, după ce ar fi promis intervenţii la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.

Procurorii susţin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

DNA a emis un comunicat de presă în legătură cu acest caz, în care nu-i menţionează numele fostului senator, însă surse judiciare au precizat pentru AGERPRES că este vorba de Marius Ovidiu Isăilă.

"Procurorii din cadrul DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă. În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată", transmite DNA.

Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă a mai fost condamnat pentru corupție

Isăilă a fost reţinut de procurori, după ce martorul respectiv l-a denunţat la DNA.

Marius Ovidiu Isăilă va fi prezentat vineri Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, fostul senator executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie.

Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani şi 4 luni pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













