Fost prim-ministru, despre Bolojan: În prima zi a guvernării trebuia să trimită în șomaj tehnic o treime dintre bugetari

11-10-2025 | 16:00
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Un lucru foarte important după care va fi judecată România la nivelul Comisiei Europene şi al agenţiilor de rating va fi Legea bugetului de stat pe anul 2026, a declarat sâmbătă consilierul prezidenţial Ludovic Orban.

Cristian Anton

"Ştim foarte clar că suntem sub monitorizare la nivelul Comisiei Europene, că România este în procedură de deficit excesiv. Agenţiile de rating care dau, cât de cât, un certificat de bonitate, de încredere, urmăresc evoluţiile. Şi unul din elementele cele mai importante de care se va ţine cont în evaluarea conduitei României este Legea bugetului de stat. Nu poţi să faci Legea bugetului de stat, care, deja, trebuie elaborată, pentru că ea trebuie depusă în Parlament în octombrie, conform Legii finanţelor publice, dacă nu iei măsurile de reformă, de restructurare, de reducere a cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli nenecesare", a explicat fostul premier.

El a adăugat că actuala guvernare a luat "unele măsuri necesare", dar, în continuare, trebuie "dat semnalul unei restructurări în administraţie, unei eficientizări a instituţiilor publice, unei debirocratizări şi unei orientări a instituţiilor publice către cetăţean".

"Vedem că de două luni de zile coaliţia nu reuşeşte să găsească o soluţie pentru a opera aceste reduceri de personal, reducerea bugetelor pentru cheltuielile de personal, pentru că fiecare dintre formaţiunile politice vine cu propria idee şi, de fapt, nu vine cu nicio idee. Este vital să ajungă la o decizie cât mai repede", a punctat Ludovic Orban.

Consilierul prezidenţial a fost întrebat dacă este vina premierului Ilie Bolojan pentru faptul că aprobarea măsurilor privitoare la reforma din administraţie este tergiversată.

”Toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ține”

"Nu poţi să pui răspunderea... Ilie Bolojan a venit cu nişte propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate, aşa cum le-a propus Ilie Bolojan, şi s-a venit cu tot felul de alte propuneri de soluţii, unele dintre ele care nu stau în picioare. Acum, să fim cinstiţi, eu vă spun o părere personală: e mult mai greu să faci restructurări acum decât dacă le-ai fi făcut din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării se dădea ordonanţă de urgenţă care spunea "trecem pe rând o treime dintre angajaţi în şomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile", rezistenţa ar fi fost mult mai mică. S-au operat nişte cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat, mă rog, la nişte cheltuieli care nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administraţiei", a afirmat Orban.

El a adăugat că problema este că nu e suficient doar să reduci bugetele instituţiilor.

"Trebuie să faci o restructurare a agenţiilor, a autorităţilor, o restructurare inclusiv în administraţia locală. După aceea, într-un fel, nu ştiu dacă aţi văzut disputa, că, iniţial, pachetul al treilea a fost botezat de reformă a administraţiei locale şi, cumva, şi-au justificat unele dintre partide care nu au fost de acord cu propunerile premierului Ilie Bolojan, spunând că trebuie restructurări şi în administraţia centrală. Dar, unde sunt propunerile de restructurare în administraţia centrală? Evident, revin şi spun: toată joaca asta de a arunca pisica în spinarea altuia nu va ţine. Oamenii vor judeca guvernarea şi nu vor face o diferenţă între partidele politice, chiar dacă unii îşi imaginează că, dacă joacă într-un fel, ca să se detaşeze de răspunderea politică pentru măsurile impopulare, ei nu vor scăpa de pierderile de încredere şi de votanţi", a subliniat consilierul prezidenţial Ludovic Orban. 

