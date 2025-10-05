Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurcă vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Stiri Politice
05-10-2025 | 13:14
Nicusor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

autor
Adrian Popovici ,  Teodora Suciu

Administrația Prezidențială urmează să anunțe, în perioada următoare, o nouă echipă de consilieri prezidențiali, susțin surse politice pentru Știrile ProTV

Printre cei care vor fi numiți se numără Alexandru Ciurea, pe domeniul juridic, Ludovic Orban, pentru zona politică, Cosmin Soare Filatov, pe drept constituțional, și Diana Iancu, responsabilă de comunicare publică.

De la 1 noiembrie, echipa va fi completată cu Marius Lazurca, care va prelua portofoliul relațiilor internaționale, și Valentin Naumescu, ce se va ocupa de afaceri europene.

Theodor Paleologu s-ar afla la rândul său pe lista celor luați în calcul pentru un post de consilier în Administrația Prezidențială, dar acesta încă nu ar fi acceptat propunerea din partea președintelui

Sursele Știrilor ProTV mai spun că lista consilierilor care vor face parte din echipa lui Nicușor Dan nu este finală și că ar putea fi anunțate și alte numiri în zilele următoare.

Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat pe 15 septembrie decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Marius Lazurca a preluat funcția de ambasador al României în Mexic în anul 2021. El are o lungă experiență în misiuni bilaterale, fiind în trecut ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020).

Ca Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016-2020), ambasadorul Lazurca a dobândit o experiență relevantă și în diplomația multilaterală, se arată pe site-ul MAE.

Înainte de a intra în serviciul public, Marius Lazurca a predat literatura franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timisoara.

Absolvent de studii umaniste, ambasadorul Lazurca deține un master și un doctorat la Universitatea Sorbona (Paris IV). A publicat volume și studii științifice în română, franceză și engleză.

CTP a zis în august că a verificat o informație pe care a primit-o despre Marius Lazurcă, despre care unele surse politice spun că ar putea fi numit la conducerea SIE, și a aflat că acesta a fost decorat ”cu ordinul Ștefan cel Mare de către mitropolitul Vladimir, colonel KGB în rezervă, astăzi conducătorul Bisericii Ortodoxe de la Chișinău, supusă Moscovei”.


Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, ludovic orban, theodor paleologu,

Dată publicare: 05-10-2025 12:45

