Cine vor fi noii consilieri din echipa președintelui Nicușor Dan. Propunerea sa pentru șefia SIE, printre cei aleși

Fostul premier Ludovic Orban ar urma să devină consilier prezidențial pentru politică internă, iar profesorul Valentin Naumescu, consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu care se va întoarce la MAE și va primi un post de ambasador.

Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă şeful statului şi-ar dori să-l impună la şefia SIE, susţin surse politice pentru News.ro.

De altfel, Nicuşor Dan i-ar fi transmis lui Marius Lazurca în momentul rechemării în ţară că e prima opţiune pentru şefia SIE, însă mutarea depinde de voturile PSD. În cazul în care social-democraţii nu-l acceptă, atunci va rămâne în cadrul Administraţiei prezidenţiale. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu le-a spus partenerilor de coaliţie că aşteaptă ca preşedintele Nicuşor Dan să vină cu mai multe nume pentru toate serviciile secrete, apoi va lua o decizie. În acest moment, postul de director al SIE este ocupat de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD, însă ar urma să se retragă, în cazul în care se ajunge la un acord pentru nominalizarea unui nou şef la SIE.

Europarlamentarul Eugen Tomac este aşteptat să devină consilier pentru românii din diaspora. Însă Tomac va avea rol onorific pentru a nu-şi pierde mandatul din Parlamentul European. Tomac este preşedintele PMP, însă a fost ales pe o listă comună cu USR la alegerile europene din vara anului 2024. Eugen Tomac s-a mai ocupat de relaţia cu românii de pretutindeni în mandatul preşedintelui Traian Băsescu, fiind unul dintre colaboratorii săi apropiaţi.

Din Primăria Capitalei, preşedintele Nicuşor Dan şi-l doreşte pe Alexandru Ciurea, care i-a fost consilier juridic în mai multe litigii, susţin sursele citate. Ciurea este licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. În plus, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European şi Internaţional al Afacerilor, în limba franceză. Ciurea ar urma să conducă Departamentul juridic al Administraţiei prezidenţiale. De asemenea, Nicuşor Dan o va numi consilier de stat pe Ana Maria Geană, care i-a fost consilier în timpul mandatelor de primar pe relaţia cu agenţii economici din Bucureşti. De altfel, Ana Maria Geană a făcut parte din echipa de campanie pentru alegerile prezidenţiale, alături de Diana Iancu, care va deveni consilier prezidenţial pentru comunicare.

De asemenea, Cosmin Soare-Filatov ar urma să devină consilier prezidenţial pe probleme de drept constituţional. Acesta a fost unul dintre avocaţii care s-au implicat în campania lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale de anul trecut, susţin surse politice. De altfel, numele său apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acţiune, formaţiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la scrutinul prezidenţial din 2024.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, la jumătatea lunii septembrie, că are mai multe nume pentru viitorii săi consilieri prezidenţiali, pentru mai multe domenii şi a explicat că nu i-a numit încă deoarece a avut puţin timp pentru a reflecta la o distribuţie echilibrată. El a precizat că va face aceste numiri într-o perioadă de timp destul de scurtă.

”Am nume pentru multe domenii. (...) Până acum am fost prins în aceste chestiuni care au fost urgente, coaliţie, deficit, reprezentare externă şi abia acum, în ultimele, să zicem una-două săptămâni, am avut puţin spaţiu de a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri. E o chestiune de timp foarte scurt din momentul ăsta”, a declarat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă doreşte să numească toţi consilierii în acelaşi timp sau pe rând. ”Doresc fie un pachet consistent”, a precizat preşedintele României.

În ceea ce îl priveşte pe ambasadorul Marius Lazurca, a apreciat că este ”o persoană potrivită” pentru a fi unul dintre consilieri.

