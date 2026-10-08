Luca Niculescu a ieșit încrezător de la întâlnirea cu social-democrații, după discuția avută cu Sorin Grindeanu și ceilalți lideri ai partidului. La scurt timp însă, declarațiile președintelui PSD au complicat calculele pentru formarea viitorului Executiv.

Sorin Grindeanu a transmis că PSD a decis că nu este dispus să susțină un Guvern în care PNL și UDMR doar să ofere voturile necesare învestirii, după care să rămână în opoziție. Social-democrații vor o majoritate politică asumată și ca partidele care susțin Guvernul să se implice inclusiv în formarea Executivului. În plus, i-au transmis o lista de măsuri pe care ar vrea să le ia viitorul guvern.

„Cea de-a doua este cea legată de componenta de partea politică, și anume, din start i-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR, să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic”, a declarat Sorin Grindeanu după întâlnirea cu Luca Niculescu.

PSD, „linia roșie” pentru PNL și USR

Poziția PSD intră însă în contradicție cu cea a liberalilor. Surse din PNL au transmis pentru Știrile ProTV că formațiunea nu intenționează să intre în viitorul Guvern. Cu toate acestea, liberalii ar putea accepta însă să voteze învestirea unui Executiv dacă sunt respectate mai multe condiții.

PNL nu vrea miniștri PSD și nici secretari de stat PSD sau persoane susținute de social-democrați. În plus, liberalii cer un program fiscal care să respecte țintele de deficit.

O variantă acceptată de PNL ar putea fi un Guvern tehnocrat sau un Guvern PSD-UDMR cu tehnocrați, susținut prin acorduri politice pentru proiectele importante, fără ca liberalii să intre formal la guvernare.

Încă de când a fost anunțată desemnarea lui Luca Niculescu, USR a pus condiții pentru susținerea unui cabinet condus de acesta. Dominic Fritz a transmis că participarea PSD la Guvernul Niculescu reprezintă o „linie roșie”.

USR va analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu. Formațiunea nu vrea un Guvern cu miniștri PSD sau unul „controlat” de PSD.

Luca Niculescu, în căutarea susținerii în Parlament

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi.Planul inițial al lui Luca Niculescu pornea de la o majoritate formată din PSD, PNL și UDMR, care ar fi asigurat numărul necesar de voturi, explică sursele Știrilor ProTV. Acum, însă, această formulă este pusă sub semnul întrebării.

PSD vrea o majoritate „asumată” și participarea fosșilor colegi de coaliție la guvernare. PNL spune că nu vrea să intre în Executiv, iar UDMR a transmis că este pregătită să ofere voturile pentru învestire, fără ca participarea la guvernare să fie deocamdată clarificată.

Luca Niculescu mai are de purtat discuții cu UDMR joi, iar întâlnirea cu USR este programată luni, 12 octombrie. Tot luni sunt programate discuții cu reprezentanții minorităților și cu grupul parlamentar Uniți pentru România.

Premierul desemnat trebuie acum să găsească o formulă care să fie acceptată de partide cu poziții diferite și să asigure cele 233 de voturi necesare. Dacă nu reușește, România ar putea ajunge din nou în situația unei noi desemnări de premier. Ar fi a cincea nominalizare făcută de Nicușor Dan în contextul crizei politice începute după căderea Guvernului Bolojan.