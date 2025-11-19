După majorarea TVA, a accizelor, a impozitelor de proprietate și pe dividende, ministrul Economiei: „Nu vor mai fi alte taxe”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat miercuri, la INVEST Summit 2025, că în perioada următoare nu vor fi introduse noi taxe și că va menține TVA-ul pentru turism la nivelul actual.

"Este dificil pentru un membru al guvernului să stea în faţa unor investitori împotriva cărora Guvernul a adăugat noi taxe. Dar, dacă vrem să fim sinceri, trebuie să analizăm situaţia reală: cine a fost responsabil pentru ajungerea în acea situaţie şi ce s-a făcut şi ce este de făcut din acel punct înainte. Pentru că nu putem da timpul înapoi, nu putem extinde perioada, dar putem, cu mult profesionalism, să observăm unde suntem şi să fim realişti în a spune ce putem face din acea poziţie. Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare. Vestea proastă este viteza cu care guvernul reuşeşte să colecteze ceea ce trebuie colectat şi să reducă cheltuirea banilor în autoritatea publică. Mulţumesc celor dintre voi care aţi acceptat situaţia de atunci. Guvernul a fost în poziţia de a adăuga taxe doar pentru că, altfel, guvernul nu era în poziţia de a continua. Am avut un plan cu trei piloni. Primul pilon a fost să adăugăm taxele. Al doilea pilon a fost să reducem banii pe care sectorul public îi consumă. Şi al treilea este să colectăm mai mult. Am început cu primul. Am avut un plan cu al doilea, al treilea, şi până la finalul acestui an sunt destul de sigur că şi ceilalţi doi piloni vor fi rezolvaţi", a spus Radu Miruţă.

El a menţionat că TVA-ul pentru turism este sub analiză în acest moment la Ministerul de Finanţe şi se va face tot posibilul să rămână la valoarea actuală.

"Pe de altă parte, trebuie să fiu sincer: sunt tânăr în politică. Am făcut ce am putut în cariera mea profesională ca inginer software. Şi nu pot fi de acord cu acel impozit minim pe cifra de afaceri. Am fost unul dintre miniştrii care, la acel moment, nu au acceptat să semneze ordonanţa; pentru că suntem într-o coaliţie, a trebuit. Vestea bună este că am reuşit să redeschidem discuţia. Şi zilele acestea discutăm intens despre multe motive pentru care acel impozit minim pe cifra de afaceri aplicat în prezent trebuie eliminat. Şi nu pentru că unii dintre noi nu agreăm această taxă ci pentru că nu există niciun motiv în zilele noastre să folosim o astfel de taxă, chiar dacă obiectivul este diferit. Pentru că, folosind această taxă, nu atingem obiectivul. Aşadar, ceea ce s-a decis acum două luni - vestea bună, repet - este că este din nou în discuţie", a declarat Radu Miruţă.

De asemenea, el a anunţat că intenţionează să simplifice, pentru anul viitor, mecanismul de evaluare a proiectelor de cercetare.

Taxe mai mari pentru români de la anul

Recent, proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini din 2026 a fost adoptat în Parlament. Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.

Bolojan spune că primăriile trebuie să facă rost de bani mai mulți în perioada următoare, deoarece Guvernul nu va mai putea să ajute financiar administrațiile locale, așa cum făcea până acum, din cauza situației dificile în care se află bugetul de stat, provocat de deficitul record.

Guvernul pregătește de asemenea un nou sistem de impozitare a autovehiculelor, de anul viitor. Proprietarii mașinilor vechi vor plăti mai mult, iar cei care au vehicule noi vor beneficia de discounturi, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Noul sistem de taxare este însă foarte controversat la nivelul industriei auto. Producătorii și importatorii de autoturisme susțin că aceasta va încuraja oamenii să-și cumpere mașini vechi și poluante, în locul celor noi, pentru că diferențele între taxe vor fi nesemnificative- de doar câteva zeci de lei.

La locuințe, majorarea ar fi de 70%, au calculat primarii din Asociația Municipiilor. Asta înseamnă că, dacă anul acesta am plătit un impozit la casă de 100 de lei, la anul vom da în plus 70 de lei. Iar la mașini, pentru cele poluatoare, taxele se măresc considerabil. Impozitul va fi dublu pentru o mașină cu motor mic, dar normă de poluare Euro 4.

