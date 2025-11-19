Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

19-11-2025 | 16:26
Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Vlad Dobrea

În timp ce premierul a declarat, invitat fiind la Interviurile Știrile PROTV, că în coaliție s-ar fi stabilit o reducere de 10% a anvelopei salariale, Grindeanu s-a grăbit să organizeze ad-hoc o conferință de presă în care a anunțat, public, că PSD nu este de acord cu nicio tăiere de salarii în sectorul bugetar.

Liderul PSD a transmis că, deși în urmă cu două zile s-au finalizat discuțiile legate de administrația locală, partea de administrație centrală rămâne deschisă.

Anunțul premierului Bolojan, la Interviurile Știrile PROTV:

Mai mult, acesta a afirmat că unii colegi „s-au grăbit să-și arate nemulțumirile”, deși nu exista o decizie finală.

„Discuțiile nu au fost închise. Am cerut părerea colegilor, am cerut un vot. PSD nu susține tăierea salariilor în sectorul bugetar.”

Mesaj ferm: fără tăieri, dar deschidere pentru comasări

Sorin Grindeanu a punctat că partidul său este deschis la discuții privind eficientizarea administrației sau comasări, însă respinge ideea reducerilor salariale.

„Vom discuta despre comasări sau eficientizare… asta e altceva.”

Liderul PSD a insistat că orice reformă trebuie să fie structurată astfel încât să nu afecteze veniturile angajaților din sistemul public.

Sursa: StirilePROTV

Guvernul pregătește un nou sistem de impozitare a autovehiculelor, de anul viitor. Proprietarii mașinilor vechi vor plăti mai mult, iar cei care au vehicule noi vor beneficia de discounturi, anunță premierul Ilie Bolojan.

