De ce i-a mărit Curtea de Apel Pitești pedeapsa lui Daniel Chițoiu la 4 ani cu executare. Motivarea instanței

Stiri Justitie
09-01-2026 | 19:34
Pedeapsa primită în primă instanță de fostul ministru al Finanțelor și vicepremier Daniel Chițoiu după un accident soldat cu doi morți și un rănit a fost prea blândă.  

autor
Ovidiu Oanță

Asta susțin judecătorii Curții de Apel Pitești, care au decis să o majoreze și să-l trimită, după gratii, pe fostul demnitar. În motivare, magistrații au explicat, în detaliu, ce i-a determinat să schimbe practica generală pentru astfel de cazuri.

Fostul ministru al Finanțelor Daniel Chițoiu a început executarea pedepsei de 4 ani de închisoare în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova.

Inițial, la Judecătoria Pitești, Chițoiu a primit trei ani cu suspendare pentru uciderea din culpă a doi soți, unul de 73 de ani, celălalt de 82, în accidentul pe care l-a provocat în decembrie 2019, la Zamfirești, în Argeș. Fostul ministru a intrat atunci pe contrasens și a tamponat frontal mașina în care se mai afla o persoană, care a fost rănită grav.

„Dezinteresat și nepăsător în timp ce conducea. Inculpatul a susținut o altă desfășurare a evenimentelor, care nu și-a găsit deloc suport în materialul probator”, se arată în decizia Curții de Apel Pitești.

Judecătorii au notat că Daniel Chițoiu a încercat vreme de șase ani să arunce vina pe celălalt șofer, inclusiv susținând ideea că el a pătruns pe contrasens și că tragedia s-ar fi produs din pricina vârstei și a stării acestuia de sănătate. L-au contrazis însă martorii. Iar Curtea de Apel Pitești i-a mărit pedeapsa la patru ani de detenție cu executare.

„Nu ne sunt străine circumstanțele personale ale inculpatului, cu accentul pe funcțiile publice deținute (...), însă toate acestea nu pot prevala, la alegerea pedepsei și a regimului de executare, față de urmările faptei și conduita culpabilă exclusivă a acestuia”, se mai arată în decizia emisă de Curtea de Apel Pitești.

Corespondent Știrile ProTV: „Judecătorii Curții de Apel Pitești au recunoscut că, de obicei, în astfel de cazuri, șoferii vinovați primesc pedepse cu suspendare. Dar fostul ministru Chițoiu a fost trimis după gratii – potrivit motivării – nu doar pentru lipsa de asumare a celor petrecute, ci și pentru că ar fi făcut presiuni inacceptabile asupra judecătorilor, inclusiv cu plângeri la Inspecția Judiciară. Oricum, pedeapsa finală putea fi mult mai mare dacă nu ar fi intervenit prescripția pentru vătămarea corporală din culpă a celui de-al treilea pasager”.

Fostul vicepremier va plăti și daune morale – câte 400.000 de lei celor doi fii ai victimelor și câte 300.000 de lei celor doi nepoți. Din spatele gratiilor, fostul ministru a transmis că refuză să comenteze condamnarea.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, judecatori, ministru,

Dată publicare: 09-01-2026 19:34

