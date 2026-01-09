Târgul de tehnologie din Las Vegas: De la TV-ul cu diagonală de doi metri și jumătate la ochelarii de realitate augmentată

Ecranele trec prin cea mai importantă schimbare la târgul de tehnologie din Las Vegas. Sunt tot mai mari și mai luminoase pentru experiențe ca la cinema, direct acasă. Altele au devenit flexibile și se extind la o simplă apăsare de buton.

Mai nou, producătorii se ambiționează să pună ecrane performante chiar și în ochelari, ca să ne ajute să avem toată informația direct în fața ochilor, fără să mai scoatem telefonul din buzunar.

Acest laptop a fost una dintre senzațiile târgului de tehnologie. Două mici motoare extind sau rulează ecranul.

Corespondent PRO TV: „De câte ori nu lucrezi pe laptop și îți dorești să ai un ecran mai mare. De-acum este posibil. Acest laptop are un ecran OLED care se poate extinde până la 24 de inch, de la 16 inch. Și, dintr-odată, ai mai mult ecran cu care poți să lucrezi sau pe care îl poți folosi inclusiv pentru jocuri.”

Deocamdată, produsul este la stadiul de prototip.

Televizoarele mizează pe dimensiuni uriașe

Cu câteva zile înainte de centenarul televiziunii, industria amintește parcursul de la demonstrația lui John Logie Baird din 1926 până la miliardele de televizoare vândute, mizând acum pe noile tehnologii.

Despre ecrane foarte mari au vorbit și producătorii de televizoare, care au adus în Las Vegas modele de aproape 100 de inch, adică 2 metri și jumătate.

Brandon Clark – director de vânzări: „Cele două motive principale pentru vânzări în prezent, la nivel mondial, nu neapărat în America de Nord: primul este dimensiunea televizorului, al doilea este luminozitatea. Așadar, pentru noi, clienții doresc o experiență mai intensă acasă. Vor să aibă un cinematograf acasă, la fel ca atunci când merg la cinema. Vor să trăiască această experiență acasă.”

Ecrane avem și în ochelari.

Corespondent PRO TV: „Așteptam deja de ceva timp acest moment. Primii ochelari de realitate augmentată care arată ca niște ochelari obișnuiți de vedere sau de soare. Atunci când îi port, am un ecran de vreo 30 de inch cu informații de la un asistent care mă ajută. Pot să spun: Bună, Rokid! Cum este vremea? Iar asistentul mă ajută cu informații despre vremea de afară.”

Pentru persoanele cu deficiențe de auz, pot să transcrie în timp real atunci când cineva vorbește. Pot face și traducere instant ori să afișeze notificări de pe telefonul mobil.

Iată și un sistem de supraveghere avansat, cu dronă. Acesta poate fi montat pe plafonul mașinilor.

Corespondent PRO TV: „Aici se ascunde o dronă care poate fi configurată în mai multe forme. În cazul acesta, avem o dronă de supraveghere care este dotată cu cameră infraroșu, senzori Lidar și, evident, cameră de filmat. Când este gata de decolat, este ridicată cu tot cu platformă, iar din tabletă ori cu ajutorul telecomenzii drona poate să decoleze.”

Mai multe forțe de poliție din lume sunt deja în discuții cu producătorul pentru implementare. Dar tehnologia nu e doar despre ordine și disciplină, ci și despre relaxare dusă la extrem.

Corespondent PRO TV: „Acesta este primul robot fotoliu din lume. Face masaj, dar ca să îmbunătățească circulația sângelui ridică alternativ brațele și picioarele. Și spun producătorii că ne ajută să trăim mai mult.”

Dar pentru asta trebuie să plătim. Acest model costă 30.000 de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













