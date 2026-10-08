”Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an”, a afirmat Bolojan.

Cu toate acestea, a mai spus Bolojan, liberalii sunt dispuși să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situaţia în care se găseşte România.

”Am discutat, de asemenea, despre posibilitatea participării PNL în Guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest Guvern. Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa, în actualul context politic, la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție.

Am discutat, de asemenea, despre sprijinirea instalării acestui guvern Guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care, pe de o parte, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și, sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică”, a declarat Ilie Bolojan.

Liberalii așteaptă să vadă programul de guvernare al lui Niculescu

Președintele PNL a mai spus că în funcţie de programul pe care îl va definitiva Luca Niculescu şi în funcţie de componenţa pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare va convoca Biroul Politic Naţional şi probabil că vor mai avea o discuţie cu premierul desemnat.

Apoi, liberalii vor lua o decizie în ceea ce priveşte poziţia PNL faţă de Guvernul Niculescu.