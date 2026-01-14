Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Stiri Politice
14-01-2026 | 19:28
Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

Laura Culiță

Proiectul de lege prin care guvernul vrea să facă economii la buget de peste 3 miliarde de lei a fost publicat după câteva luni bune de negocieri în coaliție.

Guvernul se așteaptă ca măsurile, odată aplicate, să ducă la reducerea a 13.000 de posturi din administrația locală - de la funcționari, consilieri și polițiști locali. Bani în plus la buget vor veni și din digitalizarea plății taxelor locale și depistarea, cu drone, a clădirilor ridicate fără autorizație.

Proiectul de lege prevede cum vor fi făcute economii de peste 3 miliarde de lei anul acesta.

Cheltuielile de personal din ministere și alte instituții ale administrației publice centrale vor fi reduse cu 10%, față de 2025. Salariile de bază nu vor fi diminuate, dar vor fi tăiate sporurile, iar unele posturi vor fi desființate. De exemplu, ar trebui să dispară peste 6.100 de posturi de consilieri personali ai aleșilor locali și miniștrilor, dintr-un total de 10.100.

sedinta de guvern
Ce prevede reforma administrației publice: reduceri de posturi, impozite mărite și noi atribuții pentru autoritățile locale

La nivelul administrației locale, în primării, numărul maxim posibil de posturi trebuie să fie diminuat cu 30%. Pentru anul acesta, primarii pot alege doar să reducă cheltuielile de personal, în loc să desființeze posturi, urmând ca tăierile de locuri de muncă să fie obligatorii din 2027.

13.000 de posturi ar urma să dispară din administrația locală, au calculat oficialii Ministerului Dezvoltării. Printre acestea, și posturi neocupate, au explicat oficialii.

Taxe duble timp de 5 ani pentru construcțiile ilegale

Sunt prevăzute tăieri și pentru poliția locală. Noua regulă generală este să fie un singur polițist local la 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoarele Capitalei. Localitățile mici, cu mai puțin de 4.500 de locuitori, vor putea să aibă poliție locală doar dacă acoperă costurile de funcționare din bugetul propriu.

Eugen Tone, Federaţia Naţională a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală: ”Avem un total de 11.000 de angajați ai poliției locale, undeva la 9.000 de polițiști locali efectiv în stradă, fiind 1 la 1.000 de locuitori, trecând la 1.200 probabil vor pleca 1.000 și ceva de oameni acasă".

Bani în plus la buget vor veni și din impozitarea mai aspră a construcțiilor ridicate sau extinse fără autorizații și nedeclarate fiscal. Cu ajutorul dronelor, a imaginilor din satelit și a informațiilor de la Cadastru și Fisc, construcțiile vor fi identificate și taxate dublu față de impozitele obișnuite, vreme de cinci ani.

Pe de altă parte, primăriile trebuie să se digitalizeze, înscriindu-se pe ghișeul.ro. Cele care nu vor face asta vor fi sancționate prin tăierea banilor veniți de la centru.

Premierul Ilie Bolojan: ”Percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-01-2026 19:01

